شوف عروض لولو هايبر ماركت lulu السعودية اليوم أوفر عروض الالكترونيات

عروض لولو هايبر ماركت lulu السعودية اليوم أوفر اسعار الالكترونيات والجوالات في السوق السعودي، عروض مستمرة لمدة 4 أيام وحتى الأول من نوفمبر 2021، يعلن لولو هايبر ماركت lulu hypermarket عن أرخص أسعار الجوالات ضمن فئة الأسعار المتوسطة، وتشمل العروض جوالات سامسونج، ابل ايفون، فيفو، شاومي، هواوي، وأوبو وغيرها من شركات تكنولوجيا الاتصالات الذكية، التي تتيح للمستخدم كافة الخدمات الالكترونية في الهاتف الذكي مقابل أسعار مناسبة، يمكنكم الدخول على موقع لولو ماركت الرسمي والاستعانة بخدمة الشراء من لولو أون لاين تأتيكم خدمات الشحن أينما كنتم، هذه العروض سارية في الفروع المتاحة بمنطقة الرياض والخرج والحائل.

عروض لولو هايبر ماركت

تضم نشرة العروض الخاصة بـ لولو هايبر ماركت العديد من تخفيضات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فتعرض أسعار الشاشات التلفزيونية ذات المواصفات التقنية عالية الجودة، والتي تصلح للمساحات الكبيرة والصغير ويمكن استخدامها لأكثر من غرض، كما تعرض إصدارات متنوعة من الأجهزة الكهربائية الكبيرة مثل الثلاجات والغسالات بمختلف أنواعها ومن شركات متعددة، وفي التالي أرخص تخفيضات الشاشات السينمائية كبيرة الحجم من lulu ماركت الرياض للبيع بتجزئة بأقل الأسعار.

شاشة تلفزيون تي سي ال موديل 2021 مقاس 85 إنش بسعر خاص ومميز 8999 بدلًا من 10499 ريال سعودي.

عرض خاص على سعر شاة تلفزيون سوني SONY مقاس 85 إنش تعمل بتقنية 4K، بسعر حصري 8799 بدلًا من 10299 ريال سعودي.

لولو ماركت

تتفاوت اسعار الجوالات في السعودية باختلاف الأنواع ومراكز البيع المختلفة، يعرض لكم هايبر لولو lulu أقوى أسعار الهواتف الذكية وأوفرها على الإطلاق، مع إمكانية الكلب والشحن حتى باب المنزل، تعرف على أحدث عروض الجوالات وقارن بين المواصفات وتمتع بعملية شراء ممتعة من لولو أون لاين.

سعر ايفون 12 بمواصفاته التقنية عالية الجودة، رام 4 جيجا أما عن الذاكرة الداخلية فهي 64 جيجابايت بسعر 2899 بدلًا من 3799 ريال سعودي.

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