شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات شهر نوفمبر تصل ل 60% تسوق الآن

هايبر بنده يقوم بتسويق مستلزمات الغذاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن سوق بنده يقوم بإعطاء الأصناف التي لها جودة عالية وسعر مناسب إلى الأشخاص السعوديين والمقيمين أيضًا في المملكة، حيث أن الشركة استطاعت أن تحصل على العديد من الجوائر أثناء تاريخها، ومن ضمنها الجائزة السعودية التي تخص المسؤولية الاجتماعية سنة 2013، وكذلك جائزة أحسن علامة تجارية في آسيا بأكملها سنة 2011.

عروض بنده السعودية

تأسست الأسواق الخاصة بهايبر بنده في المملكة العربية السعودية عام 1978، حيث افتتحت الشركة الفرع الأول الخاص بها في الرياض عاصمة السعودية، كما أنه في سنة 1998 تم اندماج شركة بنده مع شركة العزيزية من أجل تأسيس شركة العزيزية بنده المتحدة التي نالت أكبر حصة في الأسواق الخاصة بالبيع عن طريق التجزئة في المملكة العربية السعودي، إلى أن قامت الشركة بتغيير الاسم التجاري إلى بنده للتجزئة سنة 2014.

عروض بنده السعودية

5 كيلو جرام من مسحوق الغسيل المركز من برسيل يكون بسعر 30.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم سعر شامبو غسيل العباية من برسيل مقدار 2.7 أو 3 لتر يكون 37.95 ريال سعودي.

خصومات بنده 200 جرام من الزبدة الطرية الغير مملحة أو المملحة من لورباك يكون سعرها 7.50 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.

500 مل من شوربة بوك تكون بسعر 6.95 بدلًا من 10 ريال سعودي.

2 * 870 من الجبن الشيدر الأصلية التي تكون قابلة للدهن من كرافت تكون بسعر 38.95 بدلًا من 48.95 ريال سعودي.

160 جرام من الزبادي اليوناني الندى مقدار ثلاث حبات يكون بسعر 9.50 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.

جبنة شرائح من النوع برايد حجم 400 جرام يكون بسعر 8.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده