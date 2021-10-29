شوف عروض بنده نص الثمن لمدة 3 أيام خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل

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عروض بنده السعودية

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تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على كروسان سفن دايز بحشوة كريمة الكاكاو أو الفراولة 5 قطع +1 حجمها 55 جرام وسعرها يبلغ 8.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم قوانص الدجاج اليوم وزنه 300 جرام سعره 4.95 ريال سعودي

خصومات بنده الأسبوعية قلوب دجاج اليوم وزنه 300 جرام سعره 5.5 ريال سعودي

تنزيلات بنده سيقان دجاج اليوم وزن 500 جرام

سعره 8.95 ريال سعودي.

كباب الدجاج الفاخر اليوم اربع قطع وزنه 300 جرام سعره 9 ريال سعودي.

كيك الكأس الصغير بالنكهات عديدة منها الفانيليا أو الزبيب أو الشوكولاتة أو كريمة الفانيليا ويمكن الحصول عليه بسعر 10.95ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم