- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده نص الثمن لمدة 3 أيام خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل في المقال التالي
عروض هايبر بنده السعودية يتم تجديدها بشكل دوري وعليك باستغلال الفرصة للحصول على عروض التوفير الحصرية في هذا الهايبر وهناك تشكيلة رائعة من جميع احتياجات المنزل بأسعار مميزة لا تقبل المنافسة وتستطيع متابعتها عبر موقع العروض الترويجية حيث يتم عرض منتجات عديدة غذائية في جميع الفروع، كما يوجد عروض للتوابل والمكسرات واللحوم والأسماك وغيرها من المنتجات.
عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم من 10 وحتي 40% على كل هذه المنتجات
عروض بنده السعودية
خصومات بنده السعودية ذات مستوى عالي في الجودة وأسعارها مميزة ويتم عمل عروض على جميع الفروع، ويوجد منتجات مختلفة تستطيع الاستفادة من العروض المقدمة عبر زيارة الفرع الأقرب لك، وهناك عروض أسبوعية وتخفيضات رائعة على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية ويمكن استغلال هذه الفرص للحصول على احتياجات المنزل بأرخص الأسعار.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على كروسان سفن دايز بحشوة كريمة الكاكاو أو الفراولة 5 قطع +1 حجمها 55 جرام وسعرها يبلغ 8.95 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم قوانص الدجاج اليوم وزنه 300 جرام سعره 4.95 ريال سعودي
- خصومات بنده الأسبوعية قلوب دجاج اليوم وزنه 300 جرام سعره 5.5 ريال سعودي
- تنزيلات بنده سيقان دجاج اليوم وزن 500 جرام
- سعره 8.95 ريال سعودي.
- كباب الدجاج الفاخر اليوم اربع قطع وزنه 300 جرام سعره 9 ريال سعودي.
- كيك الكأس الصغير بالنكهات عديدة منها الفانيليا أو الزبيب أو الشوكولاتة أو كريمة الفانيليا ويمكن الحصول عليه بسعر 10.95ريال سعودي.
خصومات بنده اليوم
- عروض بنده اليوم كيكة بالكريمة والشوكولاتة والفانيليا 12 قطعة ويبلغ حجمها 45 جرام وسعرها 9.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده شرائح خبز أبيض جامبو سعرها 5.95 ريال سعودي.
- كوكيز بقطع الشوكولاتة حجمها 160 جرام وسعرها 5.95 ريال سعودي.
- جبنة مبشورة موزاريلا فرسانا حجم 900 درهم سعرها 20.5 ريال سعودي
- جبنة قابلة للدهن كريمي كرافت حجمها 850 جرام وسعرها 18.5 ريال سعودي.
- لبنى تركيا حجم 275 جرام أولكر وسعرها 6.95 ريال سعودي.
- سعر جبنة باندا مبشور موزاريلا حجم 500 جرام وسعرها 13.5 ريال سعودي.
- عصير الصافي واحد ونصف لتر سعره 5.5 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده نص الثمن لمدة 3 أيام خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.