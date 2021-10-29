نصائح رائعة تُساعدك على التخلص من الأرق وقلة النوم

يبحث العديد من الأشخاص خلال هذه الفترة عن طرق التخلص من الأرق وقلة النوم، حيث أنها من أكثر المشكلات التي تواجه الأشخاص خلال هذه المرحلة نظراً لضغوط الحياة اليومية التي تسيطر على الكثيرون، وقد يؤثر الأرق على نشاط وحيوية الأشخاص والتي تؤثر عليهم بالسلب نتيجة لقلة النوم مما يؤثر في النهاية على نتيجة التفكير من أجل تخطي العديد من المشكلات اليومية التي تواجههم، وسوف نقدم في هذا المقال نصائح هامة من أجل التخلص من تلك المشكلة التي تؤرق الكثيرون.

نصائح تُساعد على التخلص من الأرق وقلة النوم

كشف استشاري الأمراض الجلدية الدكتور ” هاني الناظر” رئيس المركز القومي للبحوث السابق عن بعض النصائح الهامة التي تُساعد كثيراً في التخلص من الأرق وقلة النوم، ويجب على الجميع مراعاة تلك النصائح والعمل على الالتزام بها من أجل التخلص من تلك المشكلة التي قد تؤثر سلباً على حياتهم اليومية، وقد تؤدي إلى مشاكل في الأجهزة الداخلية للإنسان، حيث كشف سيادته من خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن أهم النصائح والتي من أهمها:

يجب على الشخص تناول كوب دافئ من النعناع أو الينسون أو الكركديه.

عدم تناول أي وجبات ثقيلة قبل النوم وكذلك عدم تناول الحلويات.

يجب عدم مراجعة أي أحداث سخيفة أو المشاكل التي تعرضت لها قبل النوم مما يؤثر بالسلب كثيراً على الشخص.

عدم الدخول مع أي شخص في حوارات مزعجة أو مثيرة أو كئيبة.

يجب عدم مشاهدة أي أفلام او برامج مزعجة أو كئيبة.

تخير فراش النوم من أجل الحصول على ساعات قليلة ترتاح فيها.

يجب الاستحمام قبل النوم بالماء الدافئ مع استعمال صابون الجلسرين

يجب أن يحرص الشخص على النوم لمدة ثاني ساعات متواصلة.

وفي نهاية المقال يجب على جميع الأشخاص اتباع تلك النصائح الرائعة التي سوف تؤتي ثمارها، وخاصة أنها مجربة من بعض الأشخاص والذين أكدوا فعاليتها ونجاحها معهم، ومن هنا يتضح للجميع أن الحرص على اتباع عدد ساعات للنوم يومياً تمنحك سعادة وراحة بال كبيرة، فعلاً على النوم بأماكن مريحة تُساعد على النوم العميق والتخلص من حالة الأرق.