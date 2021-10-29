نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت على أدوات التخييم وأثاث ومستلزمات الحدائق بأقل الأسعار في المقال التالي

يوجد في بروشور عروض لولو ماركت هذا الأسبوع تخفيضات خاصة على مستلزمات الحدائق من أثاث ومظلات وطاولات بأشكال وأحجام مختلفة. كما توجد عروض على أدوات التخييم المختلفة. كما تقدم لولو تشكيلة متنوعة من الكراسي القابلة للطي والأسرة القابلة للنفخ لكي تناسب متطلبات التخييم ورحلات السفاري. هذا العرض متوفر من يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر ولمدة سبعة أيام. يحتوي بروشور العروض أيضاً على عروض لولو هايبر ماركت على المواد الغذائية المختلفة والعديد من المنتجات الأخرى. عروض لولو ماركت وفر حتى مائة ريال سعودي عند شراءك عربة قابلة للطي ريلاكس بسعر 199 ريال بدلاً من 299 ريال. يسهل طيها وحملها بالسيارة إلى أي مكان.

خصم هائل على طقم أريكة ركنية للحديقة مكون من 5 قطع يعرض بسعر 1499 ريال بدلاً من 2299 ريال بخصم نقدي بقيمة 800 ريال.

احصل على خصم بقيمة 130 ريال على مظلة ريلاكس مقاس 3 × 3 متر قابلة للطي. طقم كراسي ريلاكس عبارة عن 2 كرسي هزاز متوفر بخصم 300 ريال يمكنك الحصول على الطقم بسعر 699 ريال بدلاً من 999 ريال.

طاولة حديقة قابلة للطي مع كرسي يصلح لجلوس 4 ظافراد اقتنيه الآن بسعر 239 ريال بدلاً من 362 ريال. لولو هايبر ماركت خيمة حفلات مع ناموسية احصل عليها بخصم قدره مائة وخمسون ريالاً حيث تعرض بسعر 399 ريالاً بدلاً من 549 ريال.

ريلاكس كرسي أرجوحة للحديقة بسعر 349 ريال بدلاً من 499 ريال بخصم قدره 150 ريال. ريلاكس مظلة بنانا تصلح للحدائق والشواطئ سهلة الاستخدام متوفرة بسعر 249 ريال بدلاً من 399 ريال.

احصل على طاولة النزهة ريلاكس بسعر 65 ريال بدلاً من 79 ريال.

حقيبة النزهات ريلاكس بسعر 39 ريال بدلاً من 45 ريال. عروض هايبر لولو كرسي استلقاء ريلاكس لولجي مضاد للجاذبية بسعر 199 ريال بدلاً من 249 ريال.

سرير قابل للنفخ للرحلات بسعر 49 ريال بدلاً من 99 ريال. ريلاكس كرسي الشاطئ متوفر بسعر 45 ريال سعودي بدلاً من 69 ريال.

كرسي التخييم بسعر 149 ريال بدلاً من 199 ريال بخصم نقدي قدره خمسون ريالا.

اشتري حصيرة الشاطئ المميزة من ريلاكس مقاس 270 × 360 سم بسعر 129 ريال بدلاً من 154 ريال، بينما الحصيرة مقاس 86 × 180 سم متاحة بسعر 25 ريال بدلاً من 34 ريال. أما مقاس 20 × 80 سم فمتوفرة بسعر 32 ريال سعودي بدلاً من 44 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت على أدوات التخييم وأثاث ومستلزمات الحدائق بأقل الأسعار - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو ماركت على أدوات التخييم وأثاث ومستلزمات الحدائق بأقل الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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