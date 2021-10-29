نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بنده عروض الأسبوع في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنده عروض الأسبوع ، وعربات تسوق بقيمة 2.000.000 ريال، بمناسبة الذكري السنوية 43 تقدمة شركة بنده أحد أكبر الشركات المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة إلى جميع عملائها من داخل وخارج المملكة العربية السعودية سلسلة عروض دبلنها والتي تتضمن تخفيضات وخصومات على جميع السلع والمنتجات المنزلية وكافة الأجهزة الإلكترونية كما تتضمن سلسلة العروض مسبقات وفائزين كل نصف ساعة في مختلف المتاجر والفروع التابعة لبنده، المزيد من تفاصيل العروض نقدمها لكم في باقي أجزاء المقال.

بنده عروض الأسبوع في المملكة العربية السعودية

سلمون نرويجي، يتميز السلمون بأنه أحد أكثر المأكولات البحرية الشهية صاحبة المذاق المميز والفريد والتي تحتوي على عدد لاحص له من الفوائد التي يستفسد منها الأنسان حيث أن السلمون يساهم في تقوية عضلات الجسم ومد الجسم بعدد كبير من البروتينات وتقوية صحة القلب والمحافظة عليه من الجلطات المفاجئة وتقية الجهاز المناعي، متوفر في أسواق بنده بسعر 44.95 ريال سعودي لعدد بدلًا من 55.95 ريال سعودي.

بنده عروض الأسبوع على الفواكه

برتقال للعصير مصري/ جنوب أفريقي، يمثل البرتقال أحد أكثر الفواكه الغنية بالفيتامينات التي تمد الجسم بطاقة كبيرة وتقوي صحة الشرايين وتعزز صحة الجهاز الهضمي والجهاز المناعي للجسم وتقي الجسم من النزلات البردية ومختلف أنواع الفيروسات بالإضافة إلى المذاق اللذيذ الذي يحتوي عليه، متاح لدي متاجر بنده بسعر 3.50 ريال للكيلو بدلًا من 5.95 ريال.

عروض بنده التوابل والمكسرات

لوز صنبوري، يعد اللوز أحد أكثر المكسرات شهرة وانتشارا وذلك بسب المذاق المميز له بالإضافة إلى الفوائد التي يقدمها للجسم حيث أنه يساهم في تقوية جميع أعضاء الجسم وتعزيز صحة الشعر والبشرة كما أنها أيضا يمكن استخدامه في المختلف الوجبات الشهية، متوفر في هايبر بنده بسعر 49.95 ريال سعودي لعدد 1 كيلو.

عروض بنده الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ

خلاط فيلبس 1.25 لتر، يتميز خلاط بعدد كبير من المميزات حيث أنه يساعد في خلط جميع المشروبات والأطعمة بجودة عالية وبسرعة كبيرة كما أنه معزز بأكثر درجات الأمان على جميع أفراد الأشرة وموفر للطاقة الكهربائية بشكل كبير، متاح في ماركت بنده بسعر 109 ريال سعودي بدلًا من 175 ريال.

بنده عروض الأسبوع مستلزمات النظافة

رول أن مزيل عرق ريكسونا، يتميز مزيل عرق ريكسونا برائحة مميزة وجذابة كما أنه يحمي الجسم من العرق طيلة اليوم ولا يضر الملابس، متوفر في بنده بسعر 18.95 ريال سعودي للعبوة الواحدة بدلًا من 29.95 ريال.