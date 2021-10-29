نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء نزول المطر.. دعاء النبي المستجاب الأوقات المستحب الدعاء فيها في المقال التالي
دعاء نزول المطر من الأمور المستحبة والتي يتداولها جميع المسلمين خلال فترات الشتاء، لما يكمن داخل المطر من خير، كما أن ذلك اقتداء بأشرف الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأرقى السلام، ورغبة في تحقيق الأمنيات واستجابة الأدعية، حيث يعد المطر أكثر أوقات الاستجابة، ونظرًا إلى تغير الأجواء خلال الأيام السابقة، فقد بدأ العديد من الأشخاص في نشر الأدعية والحالات التي تعبر عن المطر، وسنذكر اليوم بعض هذه الأدعية.
دعاء نزول المطر
هناك الكثير من الادعية التي يفضل ترديدها في أوقات المطر والعواصف وغيرها من الأجواء القاسية، ومن بين هذه الأدعية ما يأتي:
- اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.
- اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.
- اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به”،”مطرنا بفضل الله ورحمته.
- اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء.
- اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ.
أشهر أدعية المطر
يوجد مجموعة من الأدعية التي تنتشر عند المطر، ومن أشهر هذه الأدعية بعض ما يأتي:
- اللهم كما غسلت الأرض بالمطر، اغسل ذنوبنا بعفوك وغفرانك، واغسل قلوبنا من كل هم وضيق، اللهم صيبًا نافعًا.
- اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من فتنة الدجال.
- اللهم اجعلها أمطار خير وبركة.
- اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
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