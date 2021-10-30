شوف مهرجان الشوكولاتة والقهوة من بن داود جدة 27 أكتوبر _ 21 ربيع الأول

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بن داود يقدم للذويقة أقوي مهرجان الشوكولاتة والقهوة أشتري قطعة واحصلي على الأخري مجاناً ومتوفر أيضا بالعرض الأسبوعي تشكيلة متنوعة من البقالة يوجد بالعرض أسماك فريش طازجة بالفرع التالية هايبر الكعكية، روتانا، طريق الجامعات، فرع الشعلة والحمراء، مركز بن جمعة أحصلي على أفضل الخصومات عند شرائك السلع التمونية ولعشاق شوكولاتة الفريروروشية متوفر نوعان شوكولاتة ومتنوعة وكيندر ونوتيلا بالبندق متاح هذا العرض من يوم الأربعاء الموافق جددي صباحك بتناول نسكافية أربيا قهوة 20×3 جرام أشتري قطعة واحصلي على الأخري مجاناً ومتاح شراء 3 حبات لكل عميل واستمتعي بالخصم 44.05 ريال سعر العرض 44.95 ريال سعودي بدلا من 89.00 ريال سعودي.

لكل عشان تناول القهوة دافيدوف_ إسبرسيو_ أورما قهوة 100 جرام أشتري عرض واحصلي على الأخر مجاناً متاح لكل عميل شراء 3 قطع من العرض كحد أقصي بسعر 37.50 ريال سعودي بدلا من 75 ريال سعودي وفري نصف الثمن 37.50 ريال.

متوفر بالعرض نسكافية قهوة ( 3×1 ) 30×20 جرام سارعي في شراءه واحصلي على الأخر مجاناً 3 عرض حد أقصي لكل عميل بسعر 43.95 ريال سعودي بدلا من 87.90 ريال سعودي.

لندت شوكولاتة 200 جرام متاح شراء 3 عروض فقط بحد أقصي لكل عميل أشتري مجموعة واحصلي على الثانية مجاناً بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 79.90 ريال سعودي.

لعشاق الشوكولاتة الفرنسية الشهيرة متوفرة بداخل العرض بأحجام وأسعار مختلفة فريرو روشية شوكولاتة 200 جرام احصلي على خصم رائع بنص الثمن السعر 31.95 ريال سعودي بسعر 31.95 ريال سعودي بدلا من 63.90 ريال سعودي.

متوفر كيس منتس شوكولاتة مشكلة 500 جرام متاح شراء 3 قطع من العرض فقط لكل عميل بسعر 42.95 ريال سعودي بدلا من 85.90 ريال سعودي. ريتر سبورت شوكولاتة 100 جرام للحبة متوفر حبات متنوعة بسعر 9.50 ريال سعودي بدلا من 13.95 ريال سعودي.

جوليان شوكولاتة 100 جرام 3 قطع بسعر 7.50 ريال سعودي بدلا من 11.85 ريال سعودي.

تويكس كراميل بسكوت 144 جرام اشتري قطعة واحصلي على الأخري مجاناً بسعر 18.50 ريال سعودي.

مالتيسرس بسكوت 110 جرام 1+1 ب 18.50 ريال سعودي.

لندت لندر شوكولاتة 100 جرام 1+1 بسعر 19.25 ريال سعودي.

مايبونه متوفر بقطع متنوعة 100 جرام للحبة بسعر 9.50 ريال سعودي بدلا من 13.95 ريال سعودي.

ريتر سبورت شوكولاتة مني 150 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي بدلا من 20.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة مهرجان الشوكولاتة والقهوة من بن داود جدة 27 أكتوبر _ 21 ربيع الأول - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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