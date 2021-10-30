نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض بنده الأسبوعية من هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم أحدث عروض هايبر بنده الأسبوعية، والتي تضم الكثير من الخصومات المذهلة على المنتجات المختلفة حتى نفاذ الكميات في جميع فروع هايبر بنده Hyper panda بكل أنحاء المملكة، تخفيضات بأقسام بنده المختلفة، مثل: اللحوم والدواجن، وكذلك تخفيضات بقسم الورقيات والمنظفات، بالإضافة إلى خصومات على منتجات الألبان، وغيرها من المنتجات حتى نفاذ الكمية.

عروض بنده الأسبوعية

أقوى الخصومات التي تصل إلى ٦٠٪ وأكثر هذا الأسبوع على منتجات الدجاج من ماركة فقيه، وكذلك صدور الدجاج الطرية ٢ كيلو من ماركة ساديا، ويوجد أيضاً بهذا العرض خصم على كرتونة الحليب طويل الأجل كامل الدسم السعودي، كما يوجد خصم كبير بقسم المنظفات حتى نفاذ الكميات مثل: تايد مسحوق غسيل المركز عبوات ٤ ونص كيلو، وعبوة ٥ كيلو، وعبوات مناديل الوجه من بنده (٢٠٠منديل x ١٠علب)، وعرض خاص جداً على سائل غسيل الصحون ١لتر من ماركة فيري، ولم ينسى قسم الورقيات إضافة العرض المميز لكل أم وطفل ببيوت المملكة العربية السعودية، عرض على الصندوق الچامبو من حفائض الأطفال بيبي چوي (٢صندوق معاً) حتى نفاذ الكمية بجميع فروع هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية، وبمناسبة الذكرى السنوية لبنده، كن أحد الرابحين بعربات التسوق المجانية من هايبر بنده بقيمة ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، أسبوع حافل بالعروض المميزة من panda hyper market.

أقوى عروض وخصومات بنده هايبر ماركت الأسبوعية

خصومات عديدة ومتنوعة تصل إلى ٦٠٪ وأكثر بقسم المشروبات في جميع فروع هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية حتى نفاذ الكميات، ومنها خصم كبير على زجاجات، وكراتين المياه بجميع أنواعها، وتتنوع العروض هذا الأسبوع من عصير العنب الأحمر الفوار من ماركة بيل نورماندي (٧٥٠مل)، وخصومات خاصة على عبوات عصير ميكسا Mixa خمسة جي 5G (٢٥٠مل)، كما يوجد خصم مميز على ٢ كرتونة من مياة نوفا (٤٠ x ٣٣٠مل) حتى نفاذ الكمية.

تخفيضات هائلة بقسم المشروبات ضمن عروض هايبر بنده الأسبوعية

تخفيضات حتى نفاذ الكميات تصل إلى أكثر من ٦٠٪ بقسم المشروبات، عروض على عبوات مياة بيرين ٢ كرتونة (٢٤ x ٣٣٠مل)، وعبوات مياة دالا ٢ كرتونة (٤٠ x ٢٠٠مل)، وعبوات مياة تانيا ٢ كرتونة (٦ x ١,٥لتر)، كما يوجد عرض خاص على قهوة ستاربكس المميزة بمختلف الأحجام.