شوف عروض نيسان باترول 2021 عند الوكيل في المملكة العربية السعودية

عروض نيسان باترول 2021، حيث تعتبر هذه النوعية من السيارات ذات شعبيه كبيره جدا في أسواق المملكة العربية السعودية، من المعروف ان صناعة سيارات نيسان اليابانية من الطراز الشعبي الجارف التي يحظى بشعبيه كبيره داخل الأراضي السعودية، ودائما ما يهتم العديد من المواطنين السعوديين في الحصول على سيارة من هذا النوع المميز، ولهذا نجد ان هناك عروض نيسان 2021 تقدم من خلال الوكيل والذي هو المسؤول عن كل عروض صني 2021، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على العروض التي تقدم من خلال الوكيل وهو شركة بترومين نيسان في المملكة العربية السعودية ونتعرف على عروض نيسان باترول 2021 بالمملكة.

عروض نيسان باترول 2021 بالمملكة

في البداية وقبل ان نقدم لكم عروض باترول 2021 في المملكة العربية السعودية سنعرض لكم معلومات عن الوكيل، تعتبر بترومين من الشركات السعودية صاحبة الريادة في كل الخدمات الخاصة بجميع المركبات في الأراضي السعودية والشرق الأوسط بل وأفريقيا أيضا، ومن اجل استمرار الشركة في توسع نشاطها وتقديم كل الاحتياجات في السوق أصبحت وكيل لسيارات نيسان في المملكة، وتقدم الشركة عصرا جديدا في مجال المبيعات بل وتقوم أيضا بتقديم خدمات ما بعد البيع، وتقدم عروض نيسان باترول 2021 لكل عملائها بالمملكة ودائما ما تسعى الشركة إلى إرضاء جميع العملاء من خلال تقديم عروض نيسان صني 2021 بالمملكة.

عروض نيسان 2021

هناك عرض نيسان اكس تريل 2021 وهذا العرض به الكثير من المميزات وسوف نتعرف على مميزاته في السطور القادمة.

عرض 50/50: بدون مرابحة على سنتين، ادفع الآن 50% وبعد سنتين 50%.

عرض عملاء التقسيط: بدون دفعة أولى وبقسط شهري يبدأ من 1156 ريال.

شروط وأحكام العرض

تطبق الشروط والأحكام.

النظام التمويلي 50\50 يخضع لشروط السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري ويطبق نسبة التأمين طبقا لشروط الجهة التمويلية.

القسط الشهرى شامل الضريبة المضافة وقد يختلف من عميل لآخر طبقا للسجل التأميني.

عرض بدون دفعه أولي خاص بعملاء بنك الراجحي.

يوجد عروض تمويلية مع جهات تمويلية أخرى.

العرض سارى حتى 30 يونيو 2021 أو نفاذ المخزون.

تعتبر عروض باترول 2021 من اهم العروض التي تقدم في المملكة العربية السعودية من خلال الوكيل، لأنها تعتبر احدى السيارات التي تلاقى شعبيه كبيره في المملكة ولهذا نجد ان هناك العديد من عروض نيسان باترول 2021.