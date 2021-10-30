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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 وحتي 65% على جميع المنتجات تسوق الآن في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية، تعتبر شركة العثيم من ضمن الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية، كما أنها أيضًا تعد من إحدى السلاسل الكبيرة والقوية التي يتم تواجده بالمرتبة الثانية في الأسواق المركزية من جهة المبيعات بعد سوق بنده التابع لمجموعة صافولا، حيث تم تصنيفها بمجلة فوربس الأمريكية في سنة 2016 المتواجدة في الترتيب رقم مائة وتسعة بأنها تعد من القوائم القوية من إحدى مائتي شركة موزعين في العالم العربية وكذلك بالمرتبة رقم خمسون من القوائم الكبيرة والقوية.
عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام خصومات تصل ل 60% بمناسبة المولد النبوي
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم يكون من إحدى الأسواق التي تقوم بتقديم الخصومات والعروض الكبيرة والرائعة على العديد من المستحضرات الغذائية وأيضًا الغير غذائية، كما أن الهايبر يقوم بمنح تلك العروض على كافة الأجهزة المنزلية والإلكترونية التي يريد الكثير من المواطنين السعوديين في أن يعرفوا هذه العروض حتى ينالوا جميع ما يحتاجونه من كل المستلزمات.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم على سعر الكيلو جرام من القهوة التركية الفاتحة هرري يكون 37.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الأسبوعية كيلو جرام من البهارات المشكلة من النوع اكسترا يكون سعرها 14.50 ريال سعودي.
- خصومات العثيم الفول المصري الحب مقدار كيلو جرام يكون بسعر 9.95 ريال سعودي.
- 960 جرام من ورق العنب نوعها فيكتو بسعر 12.95 بدلًا من 18.25 ريال سعودي.
- كيلو جرام من البطاطس هالي الشرائح بسعر 5.50 بدلًا من 7.75 ريال سعودي.
- 350 جرام من عسل الهالي نوعه الزهور يكون بسعر 8.95 بدلًا من 13.75 ريال سعودي.
خصومات العثيم
- عروض العثيم اليوم سعر 400 جرام من الطماطم الفيكتو المقشرة مقدار ثلاثة قطع تكون 8.25 بدلًا من 9.75 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم كيلو جرام من الفراولة لاتينا المجمد بسعر 7.50 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.
- 450 جرام من الطحينة نوعها فيكتو السائلة تكون بسعر 12.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- 24 * 20 جرام من مرقة الدجاج نوعها هالي يكون بسعر 7.50 بدلًا من 12.09 ريال سعودي.
- 910 جرام من الجبن الهالي الكريم كاسات يكون سعرها 14.95 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.
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