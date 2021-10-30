شوف عروض بنده اليوم تخفيضات خيالية تصل ل 60% ولفترة محدودة مهرجان التسوق

عروض بنده السعودية، يتواجد في هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية الكثير من الأسواق تأسست في سنة 1978، كما تم افتتاح الفرع الأول بالشركة في مدينة الرياض التي تعتبر عاصمة المملكة العربية السعودية، وفي سنة 1998، حيث تم اندماج شركة العزيزية من أجل تأسيس شركة تدعى العزيزية بنده المتحدة التي نالت على مقدار واسع بالأسواق الخاصة بالبيع عن طريق التجزئة في المملكة العربية السعودية، إلى أن الشركة قامت بتغيير الاسم التجاري الخاص بها لكي يصبح “بنده التجزئة” في سنة 2014.

عروض بنده اليوم خصومات وتخفيضات تصل ل 65% أقوى عروض السعودية ولمدة 5 أيام

عروض بنده السعودية

خصومات بنده أصبحت من إحدى الشركة التي تم تأسيسها في سنة 1970، على أنها من ضمن الأسواق التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات الغذائية، وبعد ذلك تم انتشارها بمقدار كبير لكي تصير من إحدى الشركات الشهيرة جدًا في تلك المجال في ظل توافر الكثير من المجموعات المتخصصة بصافولا والتي تستحوذ عليها منذ نهاية القرن العشرين حتى هذا اليوم، كما أن الشركة تحتوي في تلك الفترة ما يرتفع عن مائتي فرع يتم توزيعهم في 38 مدينة بالمملكة العربية السعودية.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على سعر الكيلو جرام من الكزبرة الحبوب الكاملة تكون 19.95 ريال سعودي.

خصومات بنده كيلو جرام من الستيك البقري البرازيلي يكون بسعر 38.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده الفيليه ستيك البقري البرازيلي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 64.95 بدلًا من 84.95 ريال سعودي.

مقدار كيلو جرام من السكالوب البقري البرازيلي يكون بسعر 34.95 بدلًا من 46.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو جرام من الكفتة البقري البرازيلية يكون 24.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.

مقدار كيلو جرام من مكعبات اللحم البقري يكون بسعر 37.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.

900 جرام من سيقان الدجاج تكون بسعر 18.25 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية