شوف عروض جرير Garir بالمملكة على أحدث أنواع الجوالات و Iphone 13 pro من Apple بخصومات الجمعة البيضاء

تتوالى عروض جرير المميزة بمناسبة اقتراب الجمعة البيضاء White friday على الجوالات، والهواتف الذكية من جميع الماركات، وأيضاً خصم خاص على هاتف iPhone 13 pro الجديد من شركة Apple، تجدونها وأكثر بجميع فروع مكتبات جرير المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية، وتتميز مكتبات جرير بتقديم خدمة الحماية الشاملة للجوالات بعرض حصري ١٢ شهر عليك + ١٢ شهر مجانًا، فرصة كبيرة لا تضيعها.

خصومات خاصة على الهواتف الذكية داخل عروض الجمعة البيضاء من جرير ستور

تخفيضات هائلة وعروض مميزة على ماركات لينوڤو، وهواوي، وڤيڤو، وشاومي بالإضافة إلى أجهزة TCL الذكية، نعرض لكم بعضاً من هذه العروض هنا: خصم خاص على جهاز Huawei y6p، وجهاز Huawei nova Bi، وكذلك خصم مميز وخاص على جهاز Xiaomi radmi note 10s، وجهاز Xiaomi radmi 10، كما تعرض مكتبات جرير عرض حصري ومميز على جهاز Vivo Y20s الجديد، أما أجهزة Lenovo فتتنوع بين جهاز Linovo k13 note، وجهاز Lenovo k12 المميز بخصم خاص، وتسهيلات بالسداد، وأما عن أجهزة TCL فتوفر مكتبات جرير تخفيض مميز جداً على سعر جهاز TCL 10 SE.

عروض مكتبات جرير بمناسبة قرب الجمعة البيضاء White Friday

أقوى الخصومات تعرضها مكتبة جرير بجميع فروعها على أجهزة الهواتف الذكية من SG، مثل: جهاز Oppo A73 5G الجديد، وجهاز ViVo Y72 المميز، كما تضم جوالات Xiaomi radmi الذكية، مثل: جهاز Xiaomi radmi 11 Lite 5G NE بألوانه الجديدة: الأسود والبنفسج، وجهاز Xiaomi radmi 11T، وأيضاً جهاز ViVo X50 المميز من شركة ViVO الشهيرة، أما عن التميز والرقي والذوق العالي فلم تنسى مكتبات جرير جوال Telo Gamez Legion phone duel الجديد داخل عروض مكتبات جرير بمناسبة الجمعة البيضاء White friday.

أقوى خصومات iphone 13 pro من Apple من جرير

تخفيضات لفترة محدودة بمناسبة الجمعة البيضاء على أحدث جوالات شركة Apple العالمية الراقية، جهاز IPhone 13 pro الذكي الحديث، وجهاز iPhone 13 pro max المميز، عروض مميزة على أنظمة التقسيط من جرير، تجدونها بجميع فروع مكتبات جرير Garir store بالمملكة العربية السعودية.