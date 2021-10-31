نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف آخر عروض لولو الأسبوعية Lulu بخصومات مميزة على الأجهزة بأنواعها والمنتجات الغذائية من اليوم ولمدة ثلاثة أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة بخصومات قوية على كافة المنتجات والأجهزة التي يحتلجها كل منزل تعود لنا مجموعة محلات لولو للبيع بالتجزئة Lulu، والتي تنتشر فروعها بأرجاء المملكة العربية السعودية، وجميع مدن الدول العربية، وعروض لولو الأسبوعية القوية ضمن العروض التمهيدية للجمعة البيضاء السنوية، بخصومات تصل إلى 60% مقدمة لكم من خلال موقع ثقفني لجديد العروض بتفاصيلها، سوف نعرضها لكم في التالي:

عروض لولو الأسبوعية Lulu market في المملكة العربية السعودية

أقوى الخصومات والتخفيضات على أسعار الشاشات الذكية والإلكترونيات الحديثة بأنواعها، ومنها: خصم خاص على سعر شاشة Sony smart 4K, 75 بوصة، وخصم آخر منهم على سعر تلفزيون Sumsung Qled الذكي بشاشة ٨٥ بوصة، كما يوفر الماركت تخفيض آخر على سعر تلفزيون Sumsung UHD الذكي 70 بوصة، وسامسونج الذكي بنظام بانوراما ٦٥ بوصة، كما يتوفر بالفروع خصم آخر على سعر سامسونج ٦٥ بوصة Q_Led، وغيره على سعر Tcl تلفزيون أندرويد ذكي 4K ٧٠ بوصة.

أقوى عروض لولو ماركت بالمملكة على الشاشات الذكية بأنواعها

نتواصل مع حضراتكم في تقديم أفضل خصومات خاصة مقدمة من لولو ماركت في المملكة العربية السعودية، وهي: عرض خاص على سعر TCl تي سي ال التلفزيون الذكي بظام الأندرويد 4K 65 بوصة، كما يوجد أيضاً بالعرض خصم خاص على سعر سكاي وورث تلفزيون الأندرويد يو اتش دي تلفزيون الأندرويد 4K 75 بوصة.

خصومات لولو ماركت Lolo market على قطع مختارة

نقدم لكم أيضاً عروض لولو حتى نفاذ الكميات Lulu offers بخصم يصل إلى ٦٠٪ على جميع أنواع الشاشات الأخرى، ومن بينها: خصم خاص على سعر شاشة TCL ٥٠ بوصة الذكية تعمل بنظام الأندرويد، كما يتوفر بالماركت أيضاً خصم ممتاز على سعر نفس الشاشة بإمكانياتها الذكية الحديثة وبحجم أكبر لرؤية أوضح ٥٥ بوصة، وكذلك عرض على سعر تلفزيون Sharp Led 32 بوصة لغرفة الأطفال، كما يتوفر بالماركت خصم آخر على سعر تي سي ال تلفزيون الأندرويد الذكي بحجم شاشة ٦٥ بوصة، كما تجدون داخل عروض هذا الأسبوع تخفيض آخر على سعر تلفزيون شارب USB الذكي، وغيره العديد من الشاشات الأخرى.