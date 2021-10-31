شوف بنده هايبر بنده panda عروض الذكري السنوية 43 تحت شعار دبلنها

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عمر شويل - جدة بنده هايبر بنده panda ، عروض الذكري السنوية 43 من بنده غير قابلة للمنافسة، تحت شعار دبلنها لكم في بنده تقدم شركة بنده الشركة الأكبر والأشهر في مجال البيع بالتجزئة لجميع المنتجات المنزلية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، تقدم بنده أقوي التخفيضات والعروض على كافة السلع المنزلية الاستهلاكية ومختلفة الأجهزة الكهربائية المنزلية وأحدث الأجهزة الإلكترونية وذلك بمناسبة حلول الذكري 43، كما يوجد سعيد الحظ كل نصف ساعة في جميع الفروع التابعة للعملاق السعودي بنده والذي سوف يحظى بعربة مشتريات من بنده لمختلف السلع بقيمة تصل إلى 2.000.000 ريال سعودي، مزيد من التفاصيل في باقي المقال.

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فحذ/ كتف خروف نعيمي، يمثل الحل المميز للعزومات المنزلية الكبيرة حيث أن هذا النوع من اللحم يملتك مذاق مميز وشهي كما انه يحتوي على عدد كبير من البروتينات التي تساهم في مد الجسم بطاقة كبيرة وتقوية العظام والمحافظة على مستوي السكر في الدم وغيرها من الفوائد العديدة، متوفر في هايبر بنده بسعر 71.95 ريال سعودي للكيلو الواحد بدلًا من 90.95 ريال.

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دونات، تمثل الدونات الوجبة المفضلة للأطفال والكبار أيضا كما أنها تعتبر الحل المميز التي نقدمها لأبنائنا أثناء الذهاب إلى المدارس فبالإضافة إلى المذاق اللذيذ لها في تعتبر وجبة غذائية مكتملة تمد الجسم بطاقة كبيرة وتحتوي على عدد متنوع من الفيتامينات المفيدة، متوفر في ماركت بنده بسعر 7.95 ريال سعودي للعلبة تتضمن 4 حبات بدلًا من 9.95 ريال.

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زنجبيل مطحون، يعطي الزنجبيل نكهة مميزة للطعام كما أنه يعد أحد أكثر التوابل إفادة لجسم الأنسان حيث أنه يساعد في الحماية من أمراض السرطانات وتقوية صحة القلب والمحافظة على الشرايين وخفض مستوي السكر في الجسم ومعالجة الصداع، متاح في ماركت بنده بسعر 24.95 ريال سعودي لعدد 1 كيلو.

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زبادي طازج كامل الدسم نادك، يمثل الزبادي الغذاء الرئيسي لمختلف الفئات العمرية نظرًا للفوائد العديدة التي يتضمنها حيث أنه يحتوي على عدد كبير من البروتينات والكالسيوم التي تقوي العظام وتسهل عملية الهضم وتقلل من نسبة الدهون في الجسم وتساعد في خسارة الوزن الزائد، متوفر في متاجر بنده بسعر 4.95 ريال سعودي بدلًا من 8.05 ريال.

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شواية كهربائية كولين 2000 واط، تساعد في شوية جميع أنواع اللحوم والأسماك بدرجة مميزة كما انه مدعمة بكافة وسائل الأمان وأمنه على جميع أفراد الأسرة وموفرة جدًا للكهرباء، متاحة في بنده بسعر 165 ريال سعودي عوضًا عن 219 ريال.