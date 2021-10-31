شوف “أشد خصومات” في عروض بنده بالمملكة العربية السعودية بداية شهر نوفمبر 2021 Panda Offers

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عمر شويل - جدة نقدم لكم أشد خصومات في عروض بنده بالمملكة العربية السعودية بداية شهر نوفمبر 2021 Panda Offers حيث أن عروض بنده من أهم العروض التي يبحث عنها المواطنين السعوديين حيث يعتبر هايبر بنده من أشهر المتاجر التي تقدم عروض أسبوعية مميزة، بخصومات عالية، كما أنها لا تقدم العروض على منتجات الغذاء فقط بل تهتم بالأجهزة الكهربائية، جميع أنواع الهواتف المحمولة.

أشد خصومات في عروض بنده

تقدم بنده عروضها كل أسبوع على مدار العام بدون توقف، لكن هذا الأسبوع العروض خاصة وذلك بسبب احتفال المتجر بتاريخ إنشائه، تبدأ العروض من يوم السابع والعشرين من أكتوبر الحالي حتي الثاني من نوفمبر ٢٠٢١.

عروض بنده اليوم



سوف تنتهي فترة العروض والخصومات يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثاني من شهر نوفمبر لهذا العام ٢٠٢١م، ومن الجدير ذكره أن عروض بندة اليوم الواحد على الشيبس السفورى العادي، جل الشعر فاتيكا، على الكرنب الأبيض، ماء الورد ماركة ستيلا، سلطة الجبنة، ورق العنب من ماركة العلالي، برسيل السائل للغسيل، شبورة ، ماء الورد من يمامة، شامبو الشعر ماركة شولدرز، ورق عنب من شركة الهلالي، القرع من ماركة فصفص باجة.

العروض الأسبوعية من بنده

تقدم بنده عروض على اللحمة من ماركة العلالي، قهوة من الرفاعي.

عروض على الشامبو من ماركة هيربال، الشيبس من مستر، نوع كاستر المراعي، أيضًا الموز من النوع الهندي.

جلي من نوع فوستر، تونا بالزيت ماركة ألوها، التونة من قودي، اللبن الصافي، أيضًا رينجو اللون الأحمر، لوشن مسك جرجنز.

جبنة ملك طعمة، لوشن من شركة فارمسي، المكسرات نوع باجة، ريو ماري.

عروض اللحوم في بنده السعودية



تختلف عروض اللحوم حسب النوع والذوق وميزانيات الأشخاص حيث يتم عرض اللحوم بداية من 38.95 النوع ستريلون الاسترالي الذي يصنع منه الاستيك، خلال العرض يتم بيع لحم الفيليه الاسترالي الاستيك بسعر ٤١,٩٥ ريال سعودي، البرجر البقري البرازيلي في العرض سعره ٢٥,٩٥ ريال سعودي، النقانق البرازيلي سعرها ٢٦,٩٥ ريال، ومن الجدير ذكره أن الخصومات خيالية على العديد من المنتجات في سلسلة سوبر ماركت بنده السعودية.

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