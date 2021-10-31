شوف “احصل على جوال بخصم” عروض اكسترا السعودية على الجوالات والشاشات ومختلف الالكترونيات بنسبة 30%

من خلال موقعنا ثقفني نقدم لكم كل ما يخص العروض في الهايبر ماركت أو الماركت الأونلاين، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم الآن عروض اكسترا السعودية على الجوالات والشاشات ومختلف الالكترونيات بنسبة 30%، حيث تقدم مجموعة اكسترا مجموعة من أفضل العروض على العديد من المنتجات لسكان المملكة العربية السعودية. حيث تعد شركة اكسترا أحد أهم الشركات في مجال الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية في السعودية.ويبلغ عدد معارض أكسترا 47 معرض داخل السعودية وحوالي 52 معرض في الخليج العربي.

عروض اكسترا السعودية

وتعد شركة اكسترا السعودية واحدة من أكثر مائة شركة رائدة في مجال الإلكترونيات في السوق السعودى. ومن أقوى العروض التى تقدمها شركة اكسترا على اجهزة الهاتف المحمول مثل( هواوي وآبل وسامسونج وشاومى ) فإذا كنت تبحث عن جوال جديد لا تبحث بعيداً عن اكسترا، وتقدم آيضًا مجموعة من اقوي العروض على الأجهزة الكهربائية مثل ( والتلفزيونات والغسالات والثلاجات وغيرها من أجهز التكييف والمبردات المتحركة والدفايات والديب فريزر والمكنسة، وغيرها)

أحدث عروض اكسترا السعودية

تقدم اكسترا السعودية مجموعة من أقوى العروض ومنها :

عرض على آبل آيفون 12 ، 5 جي ، 64 جيجا ، أحمر من 3799 ريال سعودي إلى 2999 ريال سعودي.

كلاس برو، تلفزيون 65 بوصة، ذكي، عالي الوضوح من 4399 ريال سعودي إلي 2199 ريال سعودي.

سامسونج، تلفزيون 65 بوصة، فائق الوضوح، ذكي من 8999 ريال سعودي إلى 4599 ريال سعودي.

إل جي غسالة تعبئة أمامية، غسيل/ تجفيف، 14 كيلو/ 8 كيلو، ستيل فضي من 8799 ريال سعودي إلى 4799 ريال سعودي.

توشيبا غسالة صحون، 14 مكان تخزين، 6 برامج، فضي من 2399 ريال سعودي إلى 1549 ريال سعودي.

فيليبس ماكينة تحضير القهوة، 2 لتر، 1000 واط، أسود من 899 ريال سعودي إلى 719 ريال سعودي.

كلاس برو، ثلاجة باب جانب باب، 9 قدم، فضي من 3999 ريال سعودي إلى 2199 ريال سعودي.

ويمكنكم متابعتنا للتعرف على جميع عروض اكسترا التى لا تنتهى على جميع السلع والمنتجات عبر المملكة ودول الخليج العربي، حيث يومياً ما نقدم لكم أي تحديثات تأتي على عروض اكسترا لأنها تعد محط إهتمام الكثير من العملاء، نظراً أنه سوق إلكتروني احترافي للغاية ويحترم عهده مع العملاء.