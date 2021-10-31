نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بدأت عروض ساكو ماركت ضمن مهرجان الـ White Friday السنوي بجميع الفروع حتى نفاذ الكميات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض ساكو هذا الشهر بمناسبة حلول الجمعة البيضاء بالتنوع، مع إقتراب موسم التخييم بالمملكة، وازدادت الأجواء السعودية سعادة بتخفيضات ساكو ماركت الهائلة على منتجات التخييم، تجدونها بجميع فروع Saco market بمختلف أنحاء المملكة، حيث تستمر هذه العروض المميزة حتى نفاذ الكميات، يعرض ساكو ماركت بمناسبة الجمعة البيضاء خيمات ومظلات عديدة ومتنوعة، كما يعرض ستائر مميزة بخصومات كبيرة جداً، وغيرها من المنتجات بأفضل جودة وأفضل سعر، كل هذا وأكثر من خلال موقع ثقفني، وإليكم تفاصيل العروض:

أحدث عروض ساكو بمناسبة الجمعة البيضاء بجميع الفروع

نبدأ عرض منتجات وأدوات التخييم في هذه الخصومات المميزة بالخيمات الثنائية: خصم كبير وخاص على الخيمة الثنائية المميزة ليفينج أكسينس ضد الماء أبعادها (105*150*205 سم)، كما تتميز بأنها مقاومة للناموس، وأيضاً عرض خاص على الخيمة الثلاثية المقاومة للناموس، خامة بوليستر ضد الماء بالألياف الزجاجية، وغيرها الرباعية والخماسية ضمن عروض الجمعة البيضاء، كما لم ينسى ساكو ماركت المظلات الخارجية للحدائق، وأماكن التخييم المفتوحة، فيضع خصم كبير على مظلات جازيببو بوب اب خضراء اللون ذات الأبعاد (٣ x ٣ x ٢,٥ متر)، والحجم الأخر أبعاده (٣ x ٤,٥ متر)، وأيضاً خصم خاص ومميز على عربات التخييم ذات العجلات، والتي لا غنى عنها بهذه الرحلات، وتضم خصومات ساكو ماركت بفروعه المنتشرة بالمملكة العربية السعودية أيضاً عرض خاص على ساتر الشواء الكبير بمساحة (١٤٠ x ٤٠٠ سم ).

أقوى عروض ساكو ماركت المتاحة في منتصف شهر نوفمبر على منتجات التخييم

خصومات ساكو الهائلة على منتجات شركة القاضي للرحلات، من الخيمات الثنائية المميزة الشكل بألوانها المختلفة ضد الماء، وخيمات البولي قطن المميزة العالية بأبعاد (٢,٥ x ٢,٥ x ٢م)، والخيمة الشبكة البوليستر المقاومة للماء تكفى لشخصين، مع إمكانية تقسيط هذه المنتجات على أكثر من قسط ضمن عروض الجمعة البيضاء.

عروض ساكو ماركت في المملكة العربية السعودية Saco market

كما يقدم الماركت بفروعه خصومات مميزه على باقي أنواع الخيمات بمظلات أمامية مضادة للماء، وغيرها من الخيمات الجديدة القابلة للفتح من جميع الجهات، لا تنس أن عند شراءك بقيمة ١٠٠٠ ريال يمكنك التقسيط بدون فوائد، حيث يمكنكم التقسيط من خلال البنوك التالية: بنك الرياض، والبنك السويدي الإستثماري، وكذلك بنك الجزيرة، وبنك السعودية، وبنك SABB ساب لمدة ستة أشهر بدون فوائد.

عروضات أخرى من ساكو ماركت بالسعودية Saco market

من داخل فروع ساكو بالسعودية نقدم لكم آخر عروض ساكو بجميع الفروع، ومنها: خصومات مميزة كثيرة على أسعار المدفئات الداخلية والخارجية بأنواعها المختلفة.