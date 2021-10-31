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محمد سياف - ابو ظبي - سنتعرف اليوم عن رقم ماكدونالدز الكويت، مطاعم ماكدونالدز واحدة من أكثر المطاعم شهرة في الكويت وتنتشر فروعها في جميع أنحاء البلاد كما أنها تقدم خدمة التوصيل للمنازل.

ماهو ماكدونالدز

تعد سلسلة مطاعم ماكدونالدز واحدة من أكبر سلاسل المطاعم حول العالم، لا تقتصر شعبيتها على الكويت فقط بل تختص بشكل أساسي بتقديم الوجبات السريعة، وقد نشأت ماكدونالدز في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في ولاية كاليفورنيا.

بم يشتهر ماكدونالدز

يشتهر ماكدونالدز بوجبات الهمبرجر التقليدي وما يوجد معها من مقيلات ومشروبات غازية ووجبات الأطفال والآيس كريم وغيره من الوجبات.

رقم ماكدونالدز الكويت

يمكنك الاتصال بالخط الساخن لسلسلة مطاعم ماكدونالدز للتحقق من أقرب فرع ورقم الفرع.

رقم ماكدونالدز هو 1878787

توسع مطاعم ماكدونالدز

مثل كل قصص النجاح يجب أن تستمر في التوسع، وهذا هو حال سلسلة مطاعم ماكدونالدز، فقد تم توسيع وإنشاء فروع على نطاق واسع للغاية، ويقدر أن التوسع كان بعشرات الآلاف.

وقد دخلت أكثر من مائة دولة حول العالم في فروع ماكدونالدز، من بينها الكويت والسعودية تتحمل العبء الأكبر للدول العربية، بينما تشتهر سلسلة مطاعم ماكدونالدز في الكويت بحركة المرور الكثيفة.

هناك العشرات من الأطعمة الرائعة والفريدة من نوعها التي لا يمكن تقليدها ومناسبة لجميع الأذواق، بالإضافة إلى التسويق الجيد والانتشار الواسع، فقد غطت جميع قارات العالم ودخلت جميع البلدان وحصلت على ثقة العملاء.