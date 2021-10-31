شوف عروض بندة الأسبوعية في الفترة من 27 أكتوبر إلي 2 نوفمبر 2021

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عمر شويل - جدة عروض بندة الأسبوعية في الفترة من 27 أكتوبر إلي 2 نوفمبر 2021 ، دائماً ما تحرص بندة على تقديم أقوى العروض الأسبوعية على الكثير من المنتجات المختلفة التي تناسب جميع الفئات والأسواق حتى تلبي متطلبات جميع فئات المجتمع، وتعد شركة بندة هى الشركة الأولى بالسعودية لتجارة التجزئة، وتضم ما لايقل عن 400 سوبر ماركت وهايبر ماركت وأسواق بندتي بالمملكة، وتحرص مجموعة بندة دائمًا على توخي الدقة والإتقان حتى تنال دائمًا رضا عملاءها.

مجلة عروض بندة الأسبوعية في الفترة من 27 أكتوبر إلي 2 نوفمبر 2021

يتم التعرف على أهم عروض وتخفيضات بندة الأسبوعية للفترة من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر من خلال زيارة موقع بندة.

أهم العروض والتخفيضات على المنتجات المختلفة

تقدم بندة عروض وتخفيضات هائلة على الكثير من المنتجات المختلفة الغذائية والغير غذائية التي يحتاجها المواطن في أمور حياته اليومية، ومن أهم هذه العروض ما يلي:

1. اللحوم والدواجن الطازجة

البرجر البقري البرازيلي: البرجر من الوجبات المحببة للكبار والصغار لذلك تحرص ربات البيوت على شراءه دائما، فهو يعد أكلة سهلة سريعة ويمكن عمله سندوتشات للأطفال، سعر الكيلو 25.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

اللحوم الحمراء: هناك أنواع مختلفة من اللحوم الحمراء بأسعار مختلفة لتناسب الجميع، فهو هام جداً لإحتوائه على نسبة عالية من البروتين الذي يمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالمهام اليومية، سعر كيلو كتف عجل بدون عظم 43.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال سعودي، كيلو فخد / كتف خروف نعيمي بسعر 71.95 ريال سعودي بدلاً من 90.95 ريال سعودي، سعر كيلو قطع عجل بالعظم 33.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال سعودي،

الدواجن الطازجة: يقدم هايبر بندة عروض هائلة على الدواجن لتلبية احتياجات ربة المنزل، حيث أن الدواجن تدخل في العديد من الوصفات الشهية السريعة والتي توفر الكثير من الوقت والجهد، سعر 400 جرام من مكعبات صدور الدجاج 16.95ريال سعودي بدلاً من 19.75ريال سعودي.

2. الأسماك الطازجة

يحرص الكثير من الأسر على تناول وجبة السمك أسبوعيًا، لما له من فوائد كثيرة للجسم والنمو العضلي والذهني، لذلك يقدم هايبر بنده أقوي العروض والتخفيضات على منتجات الأسماك، سعر كيلو الهامور 34.95 ريال سعودي بدلاً من 54.95 ريال سعودي، كيلو جمبري 50/60 بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال سعودي.