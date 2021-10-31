شوف أقوى عروض العثيم الأسبوعية بخصومات تصل إلى 70% ضمن أكبر مهرجان للعروض السنوية

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عمر شويل - جدة بداخل فروع العثيم ماركت بالمملكة العربية السعودية نقدم لكم أفضل عروض العثيم بخصومات مميزة تصل إلى 70% على جميع المنتجات الغذائية الطازجة والمعلبة، وغيرها العديد من الأجهزة الكهربائية المتنوعة بتخفيضات مذهلة غير مسبوقة، كما يتوفر بالماركت خصومات أخرى عديدة على أسعار الإلكترونيات بأنواعها، وعلى أسعار السلع الأخرى التي سوف نقدمها لكم من خلال هذه المقالة بالتفاصيل عبر موقع ثقفني.

أقوى عروض العثيم ماركت لمدة يومين فقط خصومات مذهلة

بخصومات مذهلة تعود لكم عروض العثيم خاصة على جميع أنواع الأجهزة الكهربائية بأعلى الماركات والجودات المحلية والعالمية، والتي تستمر فقطج لمدة يومين، ومنها: خصم خاص على سعر قدر كليك أون الكهربائي 6 لتر سعة، وعرض آخر منهم على سعر خلاط كليك أون مع 2 مطحنة، كما بالماركت خصم آخر على سعر الميكروويف المميز من كيوم بسعة 20 لتر.

خصومات العثيم ماركت بالسعودية خصومات غير مسبوقة

يمكنكم أيضاً الإستفادة من أقوى العروض الأسبوعية من العثيم، ومن بينها: خصم خاص على سعر قدر الضغط من ماركة السيف بسعة 11 لتر، وغيره على سعر غلاية الماء الكهربائية من هاكتيك، كما بالماركت خصم آخر على سعر حافظة الطعام من أميز قطعتان، وكذلك يتوفر بالماركت خصم آخر على سعر لحم العجل البلدي بدون عظم، وكذلك على سعر الرمان اليمني، وغيره على سعر أرز المفخرة البسمتي من مزة كريمي بالحجم الإقتصادي 10 كيلو، كما بالماركت خصم آخر على سعر البرتقال البلدي، وغيره على سعر تفاح رويال، والبصل الأحمر، وكذلك كيك يامامة غندور بالفانيليا.

عروض العثيم على قطع مختارة حتى نفاذ الكميات Othaim

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي خصومات العثيم المذهلة، ومن بينها: خصم خاص على سعر حليب المراعي البودرة مع زيادة 25%، وعلى سعر تونا تريفا الخفيفة مميزة المذاق، كما يوجد بالماركت تخفيض آخر على سعر دجاج دو المجمد، وكذلك على سعر صابون تايد المركز الأصلي بحجم 7 كيلو، وأيضاً خصم خاص منهم على سعر أرز أبو كاس مزة البسمتي بحجم 10 كيلو، وعرض آخر منهم على سعر زيت العربي النباتي بلاستيك 2*1.5 لتر.