شوف أقوى عروض ساكو على مختلف الأجهزة والمنتجات بخصومات هائلة لا تفوتها Saco

عروض ساكو الكبرى على مختلف أنواع الأجهزة والمنتجات بأسعار هائلة. كما تحتفل جميع المتاجر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بعروض وخصومات الجمعة البيضاء على مختلف المنتجات. ومن هذه المنتجات المعروضة هي الأجهزة المنزلية، وكذلك أجهزة حلول التخييم لعشاق السفر والرحلات كل هذا وأكثر متوفر في جميع متاجر وفروع ساكو لا تفوت العروض.

أقوى عروض ساكو على الأجهزة المنزلية بخصومات هائلة

تقدم ساكو عروض هائلة على مختلف أدوات وأجهزة المطبخ المختلفة التي تناسب الرحلات وغيرها الكثير من الأماكن المختلفة.

اشتري مقلاة بمقاس 30.5 سم، وتتميز بأنها مقلاة غير لاصقة، وأيضاً هي صناعة أمريكية. بسعر 149 ريال سعودي.

خصم 50.75 ريال على شواية بمقاس 16.75*9 بوصة، وتم صناعة المصلاة بأمريكا، ومن مميزات الشواية أنه يمكنك استعمالها على الوجهين. بسعر 199 ريال بدلاً من 249.75 ريال سعودي.

احصل على قدر طعام بمقاس 20 سم مع غطاء، بسعر 119 ريال بدلاً من 142.25 ريال سعودي.

استمتع بالشوي مع مقلاة شوي بمقبض بمقاس 28 سم، المقلاة مصنعة من الألومنيوم، بسعر 199 ريال بدلاً من 208 ريال سعودي.

ولاعة لينة، بسعر 24 ريال.

احصل على لوح تقطيع مع سكين مضادة للميكروبات، الطقم يتكون من قطعتين، بسعر 19 ريال.

قنينة ماء سعتها 0.71 لتر، متوفرة بأكثر من لون، بسعر 59 ريال بدلاً من 74.25 ريال سعودي.

احصل على كوب حافظ للحرارة، بسعة 0.25 لتر. كما أن الكوب يتميز بأنه مانع للتسرب، وأمن لغسالة الصحون، ومتوفر بعدة ألوان مختلفة ورائعة. بالإضافة أن يتناسب مع العديد من صانعات القهوة. بسعر 59 ريال بدلاً من 69.75 ريال سعودي.

احصل على قنينة حافظة للحرارة، سعة القنينة 0.60 مل، كما أنها تظل محتفظة بالبرودة لمدة 24 ساعة. بسعر 79 ريال بدلاً من 90.75 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو المذهلة على الطاولات والكراسي للتخييم

خصم 20.25 ريال على كرسي قابل للطي، بسعر 89 ريال بدلاً من 109.25 ريال سعودي.

احصل على خصم 70.75 ريال على طاولة قابلة للطي، بسعر 279 ريال بدلاً من 349.75 ريال سعودي.

خصم 100 ريال على طاولة قابلة للطي + 4 كراسي قابلة للطي تكفي أربع أشخاص. بسعر 599 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي.

عروض ساكة المذهلة على مختلف أنواع الشوايات الرائعة