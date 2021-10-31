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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض اكسترا Extra ونون Noon بالإشتراك مع تسهيل لإمكانية التقسيط المريح بدون فوائد في المقال التالي
من داخل فروع اكسترا بالمملكة العربية السعودية نقدم لكم أفضل الخصومات على أسعار العديد من المنتجات والسلع عالية الجودة ضمن عروض اكسترا بالتعاون مع موقع نوون Noon لعروض العديد من المنتجات التي يمكن أن تتخيلها، مع إمكانية التقسيط المريح من خلال تسهيل، وكذلك العديد من الخصومات على أسعار الأجهزة الكهربائية، وعلى المنتجات الغذائية، والإلكترونيات، وغيرها العديد من الخصومات من خلال موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:
عروض اكسترا Extra ونوون Noon بالمملكة حتى نفاذ الكميات
من داخل عروض اكسترا بالمملكة العربية السعودية نقدم لكم خصومات خاصة على أسعار العديد من المنتجات والأجهزة الكهربائية، حيث يمكنكم الإستمتاع بـ 3 أشهر من أقوى ترفيه عند شراؤك أي شاشة من OSN بقسيطة مجانية، ومنها: خصم خاص على سعر شاشة الأندرويد المميزة بحجم 42 بوصة وبخصم 50% كاملة، كما يمكنكم إيجاد خصم آخر على سعر android tv 42 بوصة بخصم 37%، وغيره على سعر الشاشة الأندرويد من QLED 4k بحجمي 65، و58 بوصة.
أفضل الخصومات من اكسترا ونوون Noon مع التقسيط من تسهيل
من خلال اكسترا ماركت بالمملكة العربية السعودية Extra ونوون بالتقسيط من تسهيل خصومات خاصة على جميع المعروضات، ومنها: خصم خاص على سعر شاشات الأندرويد بحجمي 58، و65 بوصة، 4K وHDR، كما منهم خصم آخر 49% على سعر الشاشات الأندرويد بحجمي 75، 86 بوصة.
خصومات نوون واكسترا تصل إلى 65% على جميع المعروضات Extra
من داخل موقع اكسترا Extra بالمملكة العربية السعودية نقدم لكم أفضل الخصومات المميزة على أسعار: شاشات شارب الذكية Sharp أندرويد بأحجامه المختلفة، ومنها: خصم مميز 29% على سعر شاشة شارب بحجم 70 بوصة، ليد تي في بنظام الفويس سيرش البحث الصوتي، وبحث جوجل، وشاشة البانوراما، وتتنوع خصومات شركة شارب Sharp، والتي تبدأ من 27% وحتى 40% على أفضل أنواع الشاشات التي تبدأ أحجامها من 32 بوصة، وحتى حجم 85 بوصة، مع إمكانية الإستمتاع بثلاثة أشهر قسيمة مجانية من OSN من أقوى ترفيه عند شراء أي شاشة من شارب SHARP، صناعة هندية ماليزية، شاشات ليد، وغيرها العديد من الخصومات الأخرى على أسعار كافة أنواع الأجهزة الكهربائية.
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