شوف عروض بنده أقوى العروض السنوية المثيرة على مختلفة الأجهزة لا تفوتها والجائزة مفاجأة كبرى Panda

عروض بنده تقدم أقوى عروضها السنوية بمناسبة الذكري السنوية الثلاثة والأربعون عاماً منذ افتتاح بنده وهايبر بنده. كما أنه من ضمن المفاجآت والجوائز التي تقدم من قبلهم في هذه المناسبة كبرى لا يمكن تخيلها على الإطلاق. حيث أن الجائزة المقدمة هي 2000000 أي 2 مليون عربة تسوق مجانية. كما يتم الإعلان عن فائز كل نصف ساعة سارع بالحصول على الجائزة قبل انتهاء العرض.

عروض بنده أقوى العروض السنوية المثيرة على الأجهزة الإلكترونية Panda

تقدم فروع هايبر بنده بمناسبة مرور 43 عاماً على افتتاح جميع متاجرهم وعروضهم أقوى التخفيضات والخصومات على على مختلف الأجهزة كالهواتف الذكية.

احصل على خصم 150 ريال على جوال تي سي إل 10 ال، بشبكة 4G. كما يدعم الجهاز بشاشة مقاسها 6.53 بوصة. بينما دقة الكاميرا 48+8+2+2 ميجا بكسل، وتوفر الجهاز بلونين هما الأبيض والأزرق. بالإضافة لذلك فإن مساحة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت، أما العشوائية فمساحتها 6 ججا بايت رام. بسعر 699 ريال بدلاً من 849 ريال سعودي.

خصم 150 ريال على هاتف شياومي ريدمي نوت 10 اس، بشاشة مقاسها 6.43 بوصة. كما أن الجهاز يمتلك ذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت، وعشوائية سعتها 6 جيجا بايت رام. بسعر 799 ريال بدلاً من 949 ريال سعودي.

استمتع بالحصول على خصم 200 ريال على لينوفو كي 13 نوت، بشبكة 4G، ومزود بشريحتين SIM، بشاشة مقاسها 6.5 بوصة. كما أن دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل، أما الكاميرا الخلفية دقتها 48+8+2+2 ميجا بكسل. بالإضافة إلى أن مساحة الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت رام، بينما الذاكرة الداخلية مساحتها 128 جيجا بايت. سعر الجهاز 599 ريال بدلاً من 799 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده المذهلة على الأجهزة الكهربائية الجديدة

خصم 96 ريال على محضرة الطعام من فيليبس، متعددة الاستخدام 2 في 1. بسعر 299 ريال بدلاً من 395 ريال سعودي.

اشتري طاهية الأرز الرائعة ماركة سينكور، بسعر 109 ريال بدلاً من 129 ريال سعودي، ووفر 20 ريال عند الشراء.

غلاية ستانلس ستيل أي تي سي، سعة الغلاية 1.7 لتر، بسعر 69 ريال بدلاً 109 ريال سعودي.

احصل على خصم 40 ريال على مطحنة قهوة من جيباس، بسعر 89 ريال بدلاً من 109 ريال سعودي.