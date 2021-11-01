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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده أقوى العروض السنوية المثيرة على مختلفة الأجهزة لا تفوتها والجائزة مفاجأة كبرى Panda في المقال التالي
عروض بنده تقدم أقوى عروضها السنوية بمناسبة الذكري السنوية الثلاثة والأربعون عاماً منذ افتتاح بنده وهايبر بنده. كما أنه من ضمن المفاجآت والجوائز التي تقدم من قبلهم في هذه المناسبة كبرى لا يمكن تخيلها على الإطلاق. حيث أن الجائزة المقدمة هي 2000000 أي 2 مليون عربة تسوق مجانية. كما يتم الإعلان عن فائز كل نصف ساعة سارع بالحصول على الجائزة قبل انتهاء العرض.
عروض بنده أقوى العروض السنوية المثيرة على الأجهزة الإلكترونية Panda
تقدم فروع هايبر بنده بمناسبة مرور 43 عاماً على افتتاح جميع متاجرهم وعروضهم أقوى التخفيضات والخصومات على على مختلف الأجهزة كالهواتف الذكية.
- احصل على خصم 150 ريال على جوال تي سي إل 10 ال، بشبكة 4G. كما يدعم الجهاز بشاشة مقاسها 6.53 بوصة. بينما دقة الكاميرا 48+8+2+2 ميجا بكسل، وتوفر الجهاز بلونين هما الأبيض والأزرق. بالإضافة لذلك فإن مساحة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت، أما العشوائية فمساحتها 6 ججا بايت رام. بسعر 699 ريال بدلاً من 849 ريال سعودي.
- خصم 150 ريال على هاتف شياومي ريدمي نوت 10 اس، بشاشة مقاسها 6.43 بوصة. كما أن الجهاز يمتلك ذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت، وعشوائية سعتها 6 جيجا بايت رام. بسعر 799 ريال بدلاً من 949 ريال سعودي.
- استمتع بالحصول على خصم 200 ريال على لينوفو كي 13 نوت، بشبكة 4G، ومزود بشريحتين SIM، بشاشة مقاسها 6.5 بوصة. كما أن دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل، أما الكاميرا الخلفية دقتها 48+8+2+2 ميجا بكسل. بالإضافة إلى أن مساحة الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت رام، بينما الذاكرة الداخلية مساحتها 128 جيجا بايت. سعر الجهاز 599 ريال بدلاً من 799 ريال سعودي.
تخفيضات هايبر بنده المذهلة على الأجهزة الكهربائية الجديدة
- خصم 96 ريال على محضرة الطعام من فيليبس، متعددة الاستخدام 2 في 1. بسعر 299 ريال بدلاً من 395 ريال سعودي.
- اشتري طاهية الأرز الرائعة ماركة سينكور، بسعر 109 ريال بدلاً من 129 ريال سعودي، ووفر 20 ريال عند الشراء.
- غلاية ستانلس ستيل أي تي سي، سعة الغلاية 1.7 لتر، بسعر 69 ريال بدلاً 109 ريال سعودي.
- احصل على خصم 40 ريال على مطحنة قهوة من جيباس، بسعر 89 ريال بدلاً من 109 ريال سعودي.
- احصل على خصم 250 ريال على مايكروويف رمادي وايت وستنجهاوس، سعة المايكروويف 30 لتر. بسعر 439 ريال بدلاً من 689 ريال سعودي، ووفر 250 ريال.
- موزع مياه بارد وحار دورا، بسعر 529 ريال بدلاً من 749 ريال سعودي، ووفر 220 ريال.
- خصم 250 ريال على غسالة بتعبئة علوية من وايت وستنجهاوس، قوتها 220 فولت، سعة الغسالة 6 كيلو جرام. بسعر 589 ريال بدلاً من 839 ريال سعودي، ويتوفر لديهم خدمة التوصيل والتركيب المجاني.
- استمتع بتوفير 210 ريال على مكنسة كهربائية من شارب، تعمل بقوة 1800 واط. بسعر 389 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.
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