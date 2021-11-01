شوف “Extra offers” عروض اكسترا للأجهزة الكهربائية مختلف الماركات والبرندات العالمية وخصومات هائلة

نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال عروض اكسترا للأجهزة الكهربائية مختلف الماركات والبرندات العالمية وخصومات هائلة، حيث أن عروض اكسترا للأجهزة الكهربائية والخصومات المتاحة حاليًا في كافة فروع الشركة لا يمكن التهاون فيها فقد تفوقت شركة اكسترا على نفسها هذه المرة، كما أن شركة اكسترا الموجودة في السعودية لم تقتصر على احتياجات المواطن من الأجهزة الكهربائية والمنزلية فحسب بل تقدم العروض على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية أيضًا، بإمكانك الاستفادة بكافة العروض والخصومات المتاحة لشركة اكسترا في كافة فروعها الـ 47 فرع داخل المملكة أو الـ 52 معرض المتاحة في دول منطقة الخليج.

عروض اكسترا للأجهزة الكهربائية

من ضمن المميزات التي تميز شركة اكسترا عن غيرها من الشركات هي أنها تتيح خدمات التقسيط داخل فروعها المتعددة ولكن بشروط عديدة تقوم الشركة بفرضها على العميل، وقد تصل نسبة الخصومات على المنتجات لهذا الأسبوع إلى حوالي 55% من السعر الأساسي للمنتج سواء الأجهزة الكهربائية أو الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

عروض اكسترا اليوم

تقدم الشركة عرض خاص على عجانة تشارلوت من شركة مولينكس 800 وات بسعة 4.8 لتر بسعر 459 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال سعودي.

كما توفر الشركة مقلاة بدون زيت من كلاس برو باللون الأسود بسعة 3.2 لتر بسعر 279 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال سعودي.

من ضمن عروض اكسترا لهذا الشهر تقديمها مايكرويف سولو باللون الأسود سعة 20 لتر بسعر 579 ريال سعودي.

كذلك تقدم الشركة عرض على ثلاجة ال جي باب بجانب باب باللون الأسود حجم 26.7 بسعر 14999 ريال سعودي بدلاً من 25999 ريال سعودي.

بالإضافة إلى عروض الشركة على ماكينة صناعة القهوة التركية التي تتميز بوعاء واحد 2250 فولت من شركة بيكو وتأتي باللون الأبيض وسعرها 459 ريال سعودي بدلاً من 559 ريال سعودي.

كما أن من أحد العروض الأسبوعية التي تقدمها الشركة هي مكواة الضغط من شركة برنسيس 40 بوصة بسعر 1659 ريال سعودي.

عروض الهواتف الذكية