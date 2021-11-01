تعرف على مميزات GTA V واهم الإضافات الجديدة في التحديث الأخير

العديد من ألعاب السيارات حول العالم التي تم إنشائها منذ سنوات عديدة واكتسبت شهرة لفترة محدودة ثم اندثرت، ولكن برزت الألعاب التي منذ ظهورها في تقدم ملحوظ وتحديثات مستمرة يبحث عنها اللاعبين خاصةً في مجال سباق السيارات وغيرهم مثل لعبة GTA V وقد قامت اللعبة بإصدار العديد من التحديثات التي أدت إلي شهرة اللعبة بشكل عالمي، بعد أن كانت اللعبة مجرد سباق للسيارات بشكل تقليدي حيث تعتبر الآن ملائمة للواقع وكذلك من حيث الحماس وإثارة اللاعبين، ونقدم لكم اليوم مميزات GTA V من خلال هذا المقال.

مميزات التحديث الجديد GTA V الأخير

زيادة المهارات داخل اللعبة حيث وأعمال حديثة داخل VIP WORKS

إضافة بعض التحديثات الجديدة على المكتبة الخاصة داخل اللعبة.

يعتبر جرافيك هذا التحديث متطور وجذاب ومتناسق مع الألعاب الأخري المنافسة في ذات المجال.

وجود مستويات متعددة ومختلفة تساعد على زيادة إثارة اللاعبين، إضافة معدات جديدة تمكن اللاعب من الفوز بطلاقة.

إمكانية حصول كل لاعب على خريطة تساعده على معرفة الأماكن الجيدة حتى يتمكن من سرقتها مثل البنوك والأسواق وغيرهم.

إضافة طائرات وسيارات جديدة وحديثة حتى تجعل اللاعب في مكانة أفضل.

إرشادات لعبة GTA V أثناء اللعب

تعمل اللعبة على إثارة العنف داخل اللاعب لذلك لا تعتبر ملائمة للأطفال حيث تساعد على خلق مشاعر الغضب بداخلهم.

تأثيرات اللعبة السلبية على المستوي النفسي والاجتماعي.

يحذر منها خبراء التربية ومنع تداولها بين الأطفال.

تجعل اللاعب يرى أن سلوك السرقة والقتل سلوكيات عادية وهذا خطأ، حيث تحفز المراهقين على تولي دور اللص للسرقة دائماً.

لعبة GTA V:

تنضم لعبة جاتا من الألعاب الحماسية الضخمة الشهيرة حول العالم الهدف الأساسي لها هو السرقة وأن يكون اللاعب خارج حدود القانون ويقوم بمهمات السرقة ببراعة داخل مدينة محددة في اللعبة وتستمر الشرطة في اللحاق به ويستخدم العديد من الوسائل والمعدات أثناء ذلك.

وتكثر مسميات لعبة GTA V حسب كل إصدار ولكن معظم التحديثات تدور حول نفس الهدف ولكم يكمن الاختلاف في تطوير المعدات والوسائل المستخدمة، ولعل سبب تحديث اللعبة المستمر حتى تظل شهرة اللعبة مستمرة.