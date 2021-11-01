نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تعرف عروض جرير السعودية الجديدة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في المقال التالي
عروض جرير السعودية حيث تقدم شركة جرير أقوى العروض والخصومات على مختلف أنواع الأجهزة، وتتميز شركة جرير بتقديم مختلف الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف الذكية من خلال الشركة بأسعار مميزة لا تتوفر بأي مكان، وذلك من خلال عدد كبير من فروع الشركة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك حتي يتمكن العملاء من التسوق عبر الشركة بكل سهولة، وسنعرض لكم الآن من خلال موقعنا أقوي العروض المتميزة من شركة جرير.
عروض جرير السعودية
تعتبر شركة جرير أحد أكبر الشركات المساهمة، ولقد تأسست عام 1979 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، كما تميزت الشركة في تجارة الجملة وكذلك التجزئة في مختلف الأغراض مثلا كلًا من الأجهزة والأدوات المدرسية والمكتبية وألعاب الأطفال والحواسيب وغيرها من الأجهزة.
تقوم شركة جرير بتقديم أقوى العروض والخصومات علي الأجهزة من الإلكترونيات والهواتف والكمبيوتر وغيرها من مختلف الأجهزة بأسعار خيالية ومناسبة للعديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، كما تتميز تلك العروض بتنوعها حتى يستطيع كل عميل الاستفادة منها.
مميزات شركة جرير
تتميز شركة جرير بتقديم أقوى التنزيلات على الكثير من الأجهزة المتوفرة بالشركة من أفضل الماركات الموجودة في السوق المحلي والعالمي، كما تتميز الشركة بإتاحة تقسيط الأجهزة بها للعملاء، وذلك حتي يتمكن كل عميل من اقتناء الجهاز الذي يرغب فيه، وذلك من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي لشركة جرير من خلال الخطوات التالية:
- بعد تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة قم أولا بالتعرف على المنتج التي تود شرائه، وكذلك التعرف على سعره.
- كما يوجد في الموقع الخاص بالشركة حاسبة للتقسيط تستطيع من خلالها كتابة المبلغ الكلي للمنتج مع اختيار قائمة السداد الشهرية، وسيتم حساب القسط الشهري.
- بعد ذلك عليك الضغط على استكمال الطلب مع إرفاق الأوراق المطلوبة.
تنزيلات شركة جرير على الأجهزة
- طابعة كانون بيكسمه أم جي أس 6540 اس واحد 129 ريال سعودي.
- طابعة اتش بي دسكجت واحد 249 ريال سعودي.
- طابعة اتش بي 123 عبوة حبر سائل لون أسود 52 ريال سعودي.
- ساعة سامسونج جالكسي واتتش Gps 3 لون برونزي 1339 ريال سعودي.
- ساعة سامسونج جالكسي واتتش لون أسود 1099 ريال سعودي.
- ساعة سامسونج جالكسي واتتش فور كلاسيك 1599 ريال سعودي.
- ساعة سامسونج جالكسي واتتش فور كلاسيك 1499 ريال سعودي.
- ساعة سامسونج جالكسي واتتش اكتيف جي بي اس 959 ريال سعودي.
- ساعة سامسونج جالكسي واتتش فور لون أسود 1199 ريال سعودي.
- طابعة اتش بي سمارت تانك لاسلكي الكل في واحد 899 ريال سعودي.
- طابعة أبسون ايكو تانك نظام خزان الحبر مزدوج 1249 ريال سعودي.
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