شوف فقط لمدة ثلاثة أيام أقوى عروض جرير على كافة أنواع الجوالات والأيفون iphone بخصم 50%

تتوالى عروض جرير ستور، وتتميز التخفيضات هذه الفترة على قسم الإلكترونيات بجميع فروع مكتبات جرير المنتشرة بالمملكة العربية السعودية، سوف نعرض لكم بهذه المقالة أقوى الخصومات، والتي تصل لـ٥٠٪ لفترة محدودة، خصومات عديدة ومتنوعة على أجهزة الأي فون iPhone من شركة Apple، وأخرى على الجوالات بمختلف أنواعها، وشاشات التلفزيون، والكاميرات الرقمية، وكاميرات الفوتوغرافية، وأجهزة التابلت المحمولة، والساعات وأخرى.

أقوى عروض جرير على أسعار الإلكترونيات بأنواعهم Garir

أقوى الخصومات حتى يوم ٤ نوفمبر على الأجهزة الإلكترونية المختلفة من جرير ستور بجميع الفروع، خصم كبير ومتميز على إصدار تابلت الأطفال الجديد Huawei Matepad T بخاصية متابعة الوالدين وحماية العين أيضاً، مع إمكانية التقسيط المريح، كما توفر مكتبات جرير خصم مميز جداً على جهاز جوال Xiaomi radmi 11T pro، وعلى جهاز Vivo x60 pro بسعة ذاكرة ٢٥٦ جيجابايت، أما عن جوالات شركة Apple، أفضل الأسعار على جهاز iPhone 13 pro، وجهاز iPhone 13 pro max، وأيضاً خصم كبير على جوال Motorola moto G60s من ماركة موتورولا، بالإضافة إلى خصم مميز على جوال Oppo A94، وأيضاً عرض خاص على جوال Huawei nova Bi الجديد بجميع الفروع في المملكة.

أقوى عروض على الجوالات والأيفون iphone بأنواعه من جرير Garir

تتوفر بالماركت أيضاً خصومات مميزة لفترة محدودة على العديد من الأجهزة الأخرى، ومنها: خصم خاص على سعر أيفون 13 برو iphone 13 pro، وعلى سعر هاتف iphone 13 pro max بشاشة Super retina مع محرك عصبي فائق السرعة، وخصم آخر منهم على سعر جوالات الـ 5G، ومنها: خصم خاص على سعر Telo Gamex legion phone duel بكاميرا 64 جيجابايت، وكذلك على سعر هاتف vivo x60 بخصم 400 ريال سعودي، كما يتوفر خصم آخر منهم على سعر Xiaomi 11T، وكاميرا مميزة، وكذلك خصم مميز منهم على سعر هاتف11 XIAOMI lite 5g ne.

عروض خاصة جداً على القطع الأكثر مبيعاً في مكتبات جرير

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض مكتبات جرير على أحدث أنواع الجوالات بعرض خاص لفترة محدودة 12 شهر عليك و12 شهر على مكتبات جرير عند تقسيط المبلغ، من هذه العروض عرض خاص على أسعار هواتف Oppo.