نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اكسسوارات الجوال بأقوى تخفيضات اكسترا extra لشهر نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا اكسسوارات الجوال لشهر نوفمبر بتخفيضات على أسعار اكسسوارات جوالات ايفون وسامسونج وهواوي حتى نصف الثمن، وذلك في الفترة ما بين يوم 28 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر، ويُمكنكم تسوق الإلكترونيات وشراء الجوالات واكسسواراتها من اكسترا عند طريق زيارة الفروع الأقرب لكم في المملكة أو من خلال شراء المنتجات أونلاين عبر موقع اكسترا السعودية.

عروض اكسترا اكسسوارات الجوال

إليكم عروض اكسترا على الساعات الذكية من ابل الإصدار السادس، والتي تقبل التشغيل على جميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام ios، وهى جوالات ايفون التي تجدونها متوافرة أيضًا في عروض اكسترا للجوالات، ويوجد مقاسين من هذه الساعة 40 ملم وأيضًا 44 ملم، وأهم ما يميزها هو الشاشة التي تعمل باللمس بالإضافة إلى استقبال المكالمات والرسائل من خلالها، ويوجد أيضًا ميزة الاستماع إلى الموسيقى.

ساعة ابل الاصدار 6، مقاس 40 ملم، بسعر 1549 ريال سعودي بدلًا من 1849 ريال سعودي.

ابل watch SE، مقاس 44 ملم، بسعر 1219 ريال سعودي بدلًا من 1419 ريال سعودي.

اكسترا اكسسوارات جوال سامسونج

نقدم لكن أقوى تخفيضات الميجا سيل على السماعات والساعات الذكية من سامسونج، فتحصلون على خصم يصل إلى 44% عند شراؤكم لسماعة سامسونج ليفل يو 2 البلوتوث، ومتاحة بالألوان الأسود والكحلي، ونأتي لأقوى تخفيضات اكسترا على سماعات سامسونج جلاكسي Buds Live، التي تمنحكم صوت نقي من خلال سماعات ANC، كما يُمكنكم اجراء المكالمات الهاتفية من خلالها بسهولة حيث تتميز بصوت واضح، وننتقل إلى سماعة سامسونج جلاكسي Buds Pro، المزودة بخاصية إلغاء الضجيج ونظام ثلاثي الميكروفونات لتتمكنوا من إجراء المكالمات دون مواجهة أي مشكلات متعلقة بعدم وضوح الصوت.

سامسونج جلاكسي Buds Live بسعر 449 ريال سعودي بدلًا من 649 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي Buds Pro بسعر 549 ريال سعودي بدلًا من 825 ريال سعودي.

سماعة سامسونج ليفل 2 بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 159 ريال سعودي.

عروض اكسترا

الشواحن المتنقلة من ضمن عروض اكسترا وببطارية تبدأ من 10000 مل أمبير وحتى 20000 أمبير، من مختلف الماركات، وتستخدم تلك الشواحن لتكون بديلة عن شاحن الجوال، لشحنه في أي وقت وأي مكان، ويوجد أيضًا بارو ستوديو من Aukey، والمزيد من المنتجات نعرضها لكم مع الأسعار في النقاط التالية: