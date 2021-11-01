شوف خصومات بنده اليومية خصم 40% لمدة 24 ساعة اغتنم الفرصة

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خصومات بنده اليومية، المقر الرئيسي الخاص بشركة بنده يقع في المملكة العربية السعودية، وهي من ضمن الشركات المتخصصة في مجال البيع من خلال التجزئة، كما أنها تعد من المتاجر التي تختص في البيع عن طريق التجزئة الأساسية التي تتواجد في مناطق الشرق الأوسط، وأيضًا فهي تعد من إحدى أكبر السلاسل الخاصة بالمتاجر، حيث أن قد وصل عدد المتاجر إلى مائتان متجرًا تقريبًا يكونوا متواجدين في أربعة وأربعين مدينة.
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خصومات بنده اليومية
يستمر هايبر بنده في عمل الخصومات والعروض الكبيرة والرائعة للغاية، حيث أن يقوم بتقديم هذه العروض والخصومات أما أن تكون كل يوم، أو أخرى كل أسبوع، كما يأتي إلى الهايبر كل عام نحو مائة وعشرون ألف زبون إلى متاجر بنده، حيث أنه يتواجد في هذا المتجر الكثير من السلع والمنتجات الغذائية والغير غذائية.
عروض بنده السعودية
- عروض بنده اليوم 454 جرام من لب الأفوكادو من النوع داري سعره يكون 21.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الأسبوعية 500 جرام من كوكتيل المأكولات البحرية 20.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الشهرية 340 جرام من لفائف الدجاج أو بالجبنة الداري يكون سعره 11.90 بدلًا من 17.85 ريال سعودي.
- خصومات بنده اليوم 2 كيلو جرام لصدور الدجاج الطرية من النوع دو سعرها يكون 39.95 بدلًا من 58.95 ريال سعودي.
خصومات بنده اليومية
- عروض بنده الشهرية 2 + 1 من لحم مفروم الغنم أو البقر السعودية سعرها يكون 7.90 بدلًا من 11.85 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الشهرية 2 + 1 مقدار 780 جرام من فواكه داري سعرها يكون 43.90 بدلًا من 65.85 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية بامية فاين من النوع مونتانا حجم 400 جرام سعرها يكون 11.90 بدلًا من 17.80 ريال سعودي.
- خصومات بنده الأسبوعية كيلو جرام من ناجت الدجاج مع البقسماط من النوع دو سعرها يكون 21.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
عروض بنده الأسبوعية
- تنزيلات بنده اليومية 4 قطع من الذرة داري سعرها يكون 10.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم 375 جرام للشراب المجفف من النوع تانك يكون بسعر 9.95 بدلًا من 12.50 ريال سعودي.
- خصومات بنده الشهرية 18 * 200 مل لعصير الندى سعره يكون 14.95 بدلًا من 22.50 ريال سعودي.
- عروض بنده الأسبوعية 250 مل لشاي الياسمين الأبيض من النوع ناي بمقدار 4 قطع يكون سعره 14.95 بدلًا من 19.80 ريال سعودي.
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