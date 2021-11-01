شوف عروض بنده الأسبوعية خصم خاص لمدة 3 أيام يصل إلي 60%

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية، يحتوي هايبر بنده على أكبر وأقوى السلاسل التي تكون مختصة في البيع عن طريق التجزئة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا في جمهورية مصر العربية، كما أن تلك الشركة تعتبر من ضمن الشركات الرائدة في القطاع الذي يخص مجال التجزئة وهذا في سنة 1978، كما وصل العدد الخاص بالعمال بها حوالي عشرون ألف عامل لكي يلبوا جميع احتياجات العملاء.

عروض بنده الأسبوعية 60% خصم علي المشتريات العرض سارى لمدة 24 ساعة

عروض بنده الأسبوعية

هايبر بنده يكون مستمرًا في القيام بتقديم الخصومات القوية وكذ لك العروض الرائعة، فيعمل على تقديم هذه العروض والخصومات سواء كل يوم أو أخرى كل أسبوع، حيث أن الكثير من الأشخاص السعوديين يترقبون هذه العروض، لأنها تعد من ضمن العروض والقوية والمذهلة للغاية التي يوفرها هايبر بنده على كافة المنتجات الغذائية وكذلك المستلزمات الأخرى.

عروض بنده السعودية

1- خصومات بنده الشهرية سعر الكيلو جرام من كتف العجل دون عظام يكون 39.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

2- تخفيضات بنده اليوم سعر الكيلو جرام من فخذ الخروف النعيمي يكون 72.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

3- تخفيضات بنده اليوم كيلو جرام من أرز البسمتي الهندي من ماركة التلفون يكون بسعر 21.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

4- تنزيلات بنده اليومية 1 لتر من خليط زيت الزيتون البكر مع الباقي من زيت البيتوتي يكون بسعر 14.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

5- خصومات بنده الأسبوعية 200 جرام من البهارات نوعها إسناد يكون سعرها 26.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات بنده الشهرية

1- تخفيضات بنده الأسبوعية 500 جرام من العسل النحل الصافي نوعه لانجنيز يكون بسعر 26.95 بدلًا من 45.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

2- عروض بنده الشهرية سعر الخلاط من النوع جيباس يكون 69 بدلًا من 99 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

3- خصومات بنده اليوم 946 من المايونيز نوعه مازولا يكون بسعر 19.95 بدلًا من 35.90 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

4– تخفيضات بنده الشهرية 357 جرام من الفطر الكامل نوعه هيبا يكون بسعر 6.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

5- تنزيلات بنده الأسبوعية 400 جرام من الفطر المقطع شرائح تريفا يكون بسعر 6.50 بدلًا من 11.90 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.