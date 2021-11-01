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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده شهر نوفمبر تصل ل 60% الحق الخصومات والتخفيضات في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يعمل سوق بنده على تقديم أقوى وأكبر الخصومات والعروض المذهلة جدًا، حيث أن الهايبر يقوم بتقديم هذه الخصومات والعروض أما أن تكون كل أسبوع أو عروضًا ثانية تكون كل يوم، ويأتي إلى هايبر بنده كل عام حوالي مائة وعشرون ألف زبون لمتاجر بنده، كما أن المتجر يتوافر به الكثير من المستلزمات الغذائية والغير غذائية.
عروض بنده اليوم تخفيضات خيالية تصل ل 60% ولفترة محدودة مهرجان التسوق
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يعتبر من ضمن الأسواق المشهورة للغاية، كما أنه يقوم بخدمة تصل إلى أكثر من مائة وستون مليون زبون بالمملكة العربية السعودية وأيضًا في جمهورية مصر العربية، حيث أنها تعد من إحدى رواد القطاع الهامة المتخصصة بمجال التجزئة والتي تحتوي على سجل تجاري يعود إلى سنة 1978.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على سعر الكيلو جرام من الجبن الرومي جرين لاند يكون 36.95 بدلًا من 51.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده مقدار كيلو جرام من الجبن الموزاريلا نوعها ديلي ديري يكون سعرها 24.75 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- عروض بنده الأسبوعية جبن الفيتا السعودية مقدار كيلو جرام سعرها يكون 11.95 بدلًا من 17.75 ريال سعودي.
- كيلو جرام من خليط الزبدة الغير مملحة يكون بسعر 9.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- مربى من النوع حلواني حجم كيلو جرام تكون بسعر 12.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- 700 جرام من شراب قصب السكر من النوع طيبات يكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الزيتون المشكل المغربي يكون 15.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
- 6 قطع من الكب كيك المشكل مقدار 66 جرام يكون بسعر 15.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- قطعتان من الغابة البيضاء أو السوداء تكون بسعر 12.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- علبة من الباوند كيك بالفواكه يومي يكون بسعر 7.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.
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