انت الان تتابع تفاصيل خبر الأعاصير وقوتها فما هي الأعاصير وما أضرارها الوخيمة بالبلدان والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تتكون الموجات الأعاصيرية عن هيئه أعاصير مدوية بشكل ربع دائري أي حلزوني، تتكون من بعض الأسباب مثل الرياح القوية الشديدة وبعض الضغط القوي مع بعض طاقة الماء، وبذلك يتكون الإعصار ويكبر حجمه كلما زادت شحنة الضغط القوي مع الرياح.

فالأعاصير أشكال كثيرة وأنواع كثيرة ومعايير كثيرة فما هو أنواع الأعاصير وما أسماءها.

أنواع الأعاصير المدوية

الإعصار الهادي أو المسمي بالإعصار الخفيف

هو أقل ضررا عن الأنواع الأخري التي سيتم ذكرها فهو يبلغ سرعة الحركة ما بين 116 كيلو مترا إلى 130 كيلو مترا في الساعة، وفقا للمصادر التابعة للأرصاد الجوية. فأضرار تلك الأعاصير الخفيفة ينتج عنها تدمير الأسطح الرقيقة أو البيوت ذات القاعدة الهشة فقط.

الإعصار الثاني أو المسمي بالإعصار الوسطي أو المتوسط

هو أعلى نسبيا بالضرر عن الإعصار الخفيف ويبلع سرعة الحركة ما بين 118 كيلو مترا إلى 180 كيلو مترا في الساعة. وأضرار تلك الموجة المتوسطة ينتج عنها ضررا جسيما وهو التصدع الموجي كسر زجاج المنازل والسيارات والمعارض بناءً على قوه الجاذبية بها وأيضًا تدمر البيوت الهشة ذات القاعدة الضعيفة وأيضًا بإمكانها اقتلاع الأشجار الضعيفة من الأرض.

الإعصار الثالث أو المسمي الإعصار القوي

لابد من تفهم الأمر فتلك القوة المدوية عن الإعصار القوي ينتج عنها أضرار قوية جدا بسبب سرعة التحرك الغير طبيعي لتلك النوع من الأعاصير. فتبلغ سرعتها ما بين 210 كيلو مترا إلى 250 كيلو مترا في الساعة. أضرار تلك النوع ينتج عنها إقتلاع للمنازل والأشجار وانقلاب السيارات بسبب قوة جاذبية تلك النوع من الأعاصير وأيضا بإمكانها قطع خطوط الكهرباء.

الإعصار الرابع أو المسمي بالإعصار العنيف

تتكون فقط بالأماكن الساحلية وفقا للمصادر التابعة لعلوم الأرصاد الجوية لسبب اكتمال قوة هذا النوع مثل الرياح – المياه – المساحة الفارغة – وتضاريس الأرض، فحيث تبلغ سرعة هذا النوع ما بين 251 كيلو مترا إلى 330 كيلو مترا في الساعة. أضرار تلك الموجة ينتج عنها مسح اليابس بسهولة جدا وتدمير أي شي فوق الأرض غير مستوي.

الإعصار الخامس أو المسمي بالإعصار فائق القوة

هي حالة تتكرر فقط ما بين 15 إلى 50 عام حيث تبلغ سرعة الحركة بها إلى 420 كيلو مترا بالساعة. فلا يوجد أي معايير أو شروط لتجنب هذا النوع من الأعاصير بسبب ندرة حدوثة. فأضراره ليست من السهل تجنبها.

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