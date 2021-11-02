شوف خصومات 60% على كافة المنتجات في العثيم السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة تعتر أسواق العثيم من أهم الأسواق المتوفرة في المملكة العربية السعودية فهي توفر إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية مختلف المنتجات سواء كانت غذائية أو مستلزمات تنظيف أو غير ذلك، فتعددت فروع المملكة العربية السعودية وجميعهم يعملون على مدار اليوم دون حدوث أي انقطاع أو تأخير فإذا كنتم ترغبون في الحصول على أفضل المنتجات الغذائية فيمكنكم التوجه إلى أقرب فرع من فروع العثيم وستحصلون على كل ما ترغبون فيه من منتجات.

عروض العثيم السعودية اليوم

توفر العثيم إلى عملائها أقوى العروض والتخفيضات ويحتوي العرض على مختلف المنتجات التي منها كلاً من التالي لبنة مرسين وطرشي بوليف خضار مشكل وزيتون فود جايت أخضر وزيتون سما أسباني أسود جامبو وخلطة زبدة فيكتو.

يشمل العرض على جوز هند بودرة ومكسرات اكسترا مشكلة وقهوة هرري تركي فاتح واثنان كيلو من الزبيب وسميد خشن وبهارات مشكلة اكسترا وهيل زدني حب علب مائة وخمسين جرام وفول مصري حب وهيل زينا ذهبي برطمان.

عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية

يشمل العرض على نقانق دجاج جو 400 جرام وملوخية مونتانا مجمدة 400 جرام وصدور دجاج دو طرية اثنين كليو جرام، يحتوي العرض على زيتون كوبوليفا أسود بلا نوى، يشمل أيضاً العرض على شبيه جبنة داري بيضاء وجبنة داري موزاريلا مبشورة 200 جرام وخضار مشكل داري مجمد ودجاج داري مجمد ولبنة داري وبطاطس لامب وستون وبطاطس داري كيرلي وبطاطس لامب وستون شرائح كيلو جرام.

خصومات أسواق العثيم السعودية

يحتوي العرض على زبدة طبيعية نادك غير مملحة وجبن المراعي طعم قشطة وبرجر بقري جامبو وبطاطس مقلية كيلوجرام وصدور دجاج طريقة اثنين كيلو ودجاج مجمد 1200 جرام، يشمل العرض على جبن المراعي مثلث فيتامينات 32 قطعة 480 جرام وجبن المراعي بالقشطة مربعات وكريمة نادك للطبخ 500 مل.

عروض العثيم

يحتوي العرض على مطهر داك لافندر عبوة توفير أربعة ونصف لتر وشامبو عباية برسيل 29 لتر يحتوي العرض أيضاً على صابون صحون جنتو ليمون لتر واحد، يحتوي العرض على صابون اكسترا وايت بودرة 10 كيلو جرام، صابون برسيل أزرق ضد البكتيريا.