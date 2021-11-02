شوف “اغتنم الفرصة” عروض اكسترا اليوم والتخفيضات الكبرى على جميع الأجهزة الالكترونية

مازلنا نتابع معكم من خلال موقعنا هذا عروض اكسترا السعودية، حيث دائما تقدم اكسترا العديد من العروض على الهواتف والتلفزيونات، ولكن اليوم الثلاثاء الموافق ثاني شهر نوفمبر الجاري، الموافق 16 من ربيع الأول 1443 هجرية، تقدم اكسترا السعودية العديد من العروض على جميع الأجهزة الكهربائية التى يحتاج لها المنزل وحيث يطلق على هذه العروض أسم العروض الكبري، واليوم يمكنكم متابعينا ومتابعى اكسترا السعودية من التعرف على كافة العروض التى تتيحها اكسترا اليوم من خلال متابعة مقالنا هذا.

عروض اكسترا اليوم

وتتيح اكسترا السعودية العديد من العروض يوميا كي يتمكن جميع المواطنين من الأستفادة منها، خاصة انها تقدم كافة العروض بأقل الاسعار التى تناسب جميع الفئات، والجدير بالذكر أن تقوم اكسترا السعودية بتقديم العرض الخاص بها من خلال كتابة كافة المعلومات الخاصة به وأيضا السعر الخاص به قبل وبعد الخصم، ونوافيكم من خلال السطور التالية عروض اكسترا اليوم الأثنين على الهواتف الذكية واجهزة التلفزيون وادوات الترفيه، ومن الجدير ذكره أن هذه العروض ستتفاقم وتزداد في الفترة المقبلة بمناسبة اقتراب موسم التخفيضات في الجمعة البيضاء والتى تكون كالتالي:

عروض أكسترا على الهواتف الذكية

سامسونج جلاكسي إس 21 بلس 5 جي يتميز بأنه يحتوى علي مساحة تخزين 128 جيجا وذات لون أسود، سعره قبل الخصم 3999 ريال سعودي وعليه خصم 17%، ليكون سعره بعد الخصم 3299 ريال سعودى.

أبل أيفون 12، 5 جي، يتميز بانه ذات مساحة تخزين 64 جيجا، لونه بنفسجى، ويكون سعره قبل الخصم 3799 ريال سعودى، وعليه خصم 23.69% ليكون سعره بعد الخصم 2899 ريال سعودي.

عروض اكسترا على التلفزيونات