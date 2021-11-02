نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “اغتنم الفرصة” عروض جرير بتخفيضات وخصومات هائلة جداً على الأجهزة الالكترونية في المقال التالي
عروض جرير بتخفيضات وخصومات هائلة جداً على الأجهزة الالكترونية نقدمها لكم من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال، لذا دعونا نتعرف على أفضل عروض جرير في كل ما يتعلق بالهواتف الذكية والخصومات المتوفرة عليها، حيث تعمل مكتبة جرير على توفير أفضل العروض والخصومات في مجال الهواتف الذكية لم يسبق له أن حدث، الخصومات متوفر على عدد كبير من أنواع الهواتف لكن أهمها هواتف سامسونج التابعة لشركة سامسونج الرائدة في صنع الهواتف الذكية على مدار سنين طويلة من العمل
عروض جرير
تحتل هواتف سامسونج المرتبة الأولى في فقرة الخصومات التي توفرها لنا مكتبة جرير فيمكننا القول أن الخصم على هاتف سامسونج جلاكسي اس 20 اف اي قد وصل إلى 37%، ليأتي في المرتبة التالية هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا إلى 20%، لا تتوقف العروض والخصومات في مكتبة جرير فقط على الهواتف الذكية بل تمتد لتشمل فئات كثير من شاشات التلفاز وعلى أجهزة اللاب توب لذا دعونا نتعرف على الخصومات المتوفرة في المكتبة ويمكنك الاستفادة منها كثيرًا والحصول على كل ما تريده.
قائمة بأسعار عروض جرير
- هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعر 5799 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي.
- سامسونج جالكسي نوت 10 بلس بسعر 3087 ريال سعودي بدلًا من 4379 ريال سعودي.
- سامسونج جالكسي اس 20 اف اي بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- سامسونج جالكسي اس 21 الترا بسعر 4299 ريال سعودي بدلًا من 5399 ريال سعودي.
- سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.
- سامسونج جالكسي زد فليب 3 بسعر 3999 ريال سعودي كما تحصل بجانبه على هداية تصل قيمتها إلى 349 ريال سعودي.
- شاشة ال جي 65 بوصة بسعر 6499 ريال سعودي بدلًا من 17999 ريال سعودي.
- تلفاز سوني الترا اتش دي بسعر 6199 ريال سعودي بدلًا من 12999 ريال سعودي.
- لاب توب ريزر بليد 15 15.6 بوصة بسعر 8199 ريال سعودي بدلًا من 13599 ريال سعودي.
- شاشة تلفاز ال جي 55 بوصة دقة نانو الترا اتش دي بسعر 3099 ريال سعودي بدلًا من 7499 ريال سعودي.
- شاشة سوني 65 بوصة الترا اتش دي بسعر 4299 ريال سعودي بدًا من 7999 ريال سعو دي.
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