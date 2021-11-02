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عمر شويل - جدة يتساءل الكثير عن نسبة الذهب في كل عيارات الذهب، وذلك بسبب اهتمامهم بمعرفة كم من الذهب الخالص يملكون وحتى يستطيعوا تقدير مشترياتهم، حيث من المعروف أن العيار في الذهب وسيلة لتقدير نسبة نقائه مقارنة بالعناصر الأخرى الموجودة فيه مثل الرصاص والنحاس، كما أن الذهب تقاس بوحدة تسمى القيراط، يساوي 24 من عيار الذهب.

ذهب

عنصر كيميائي برمز Au، معدن معروف بلونه الأصفر اللامع ، ليونة ومقاومة للتآكل، ليونة، ليونة وقابلية للتشكيل. لا يتأثر بالحموض ولكنه قابل للذوبان في الماء الملكي، وهو خليط حمضي من حمض الهيدروكلوريك و حمض النتريك، تصل كثافة الذهب إلى 19.3 جرام لكل سنتيمتر مكعب، وهو موجود في الطبيعة على شكل عروق أو جزيئات في الصخور أو في قاع الأنهار، ويمكن أن تكون مرتبطة بالنحاس أو الرصاص.

قيراط الذهب

قيراط الذهب هو طريقة لتصنيف سبائك الذهب على أساس النقاء، أي كمية الذهب أو المعدن فيها مقارنة بالمواد الأخرى (الزنك والنحاس)، ويُقاس الذهب بالقيراط، أي ما يعادل قيراطًا واحدًا من 24 قيراطًا، كما يوجد 23 جزءًا من النحاس والزنك، أي أن وزن الذهب في الكيلوجرام الواحد من سبيكة الذهب يساوي 41.6 جرامًا، ويعني 2 قيراطًا أن الخليط يتكون من جزأين من الذهب و 22 جزءًا من معادن أخرى، ووزن كيلو جرام واحد من سبيكة الذهب يساوي 83.2 جرام وهكذا.

نسبة الذهب في كل عيارات الذهب

يوجد مجموعة عيارات مختلفة للذهب والتي تختلف تبعا لاختلاف القيراط، حيث تتعدد أنواعه ويختلف سعر كل نوع حسب نوع قيراط أيضا، وأشهر أنواعه قيراط 24 وذلك بسبب كبر نسبة الذهب الخالصة فيه، وتتمثل الأنواع في التالي:

24 قيراط: يرمز إلى الذهب الخالص ، ونسبة الذهب في السبيكة 99.9٪ على الأقل.

قيراط 22: كمية الذهب في الكيلوجرام الواحد من السبائك الذهبية تساوي 916.7 جرام.

عيار 21: لأن كمية الذهب في الكيلوجرام الواحد من السبائك الذهبية تساوي 875 جراماً.

عيار 18: كمية الذهب في الكيلوجرام الواحد من السبائك الذهبية تساوي 750 جراماً.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان نسبة الذهب في كل عيارات الذهب وذكرنا لكم كافة التفاصيل التي تخص تلك الموضوع، ونرجو أن يكون نال إعجابكم.