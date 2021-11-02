عند اقتراب حلول فصل الشتاء والانتهاء من تقلبات فصل الخريف يتساءل الأفراح تدعن عدد ايام فصل الشتاء في مصر والسعودية والذي يمثل محور مهم لجميع المواطنين عشاق فصل الشتاء والذي يتميز بانخفاض درجات الحرارة وحدوث تساقط في الأمطار بشكل دائم ولهذا نضع أمامكم عدة معلومات تفصيلية تتعلق بفصل الشتاء مواعيده وإعداد أيامه مع بعض الملاحظات الجانبية المتعلقة بهذا الفصل على وجه التحديد مثل.

عدد ايام فصل الشتاء في مصر والسعودية

تقسم الناحية الفلكية الأجواء المتغير على مدار العام والتي تتضمن على الصعيد العالمي اربع فصول والتي تتغير مواعيدهم وفقًا لموقع البلدان على الكرة الأرضية ولكن عدد أيام هذا الفصل ثابت لدي العديد من الدول العربية

تتراوح أعداد الأيام الخاصة بفصل الشتاء داخل مصر بنحو 88 يوم. التي قد نجدها داخل المملكة تستمر بنحو 89 يوم.

نلاحظ اقتصار فصل الشتاء على عدد أيام قصيرة وهذا عند المقارنة مع فصل الصيف والذي لا تقل أيامه عن 93 يوم.

يعقب انتهاء فصل الشتاء في كلا البلدين دخول بعض التقلبات على الأجواء الخاصة بفصل الخريف.

تستمر عملية العد التنازلي على بدء دخول فصل الشتاء والذي يبدأ بعد 49 يوم من الآن.

مواعيد بدء وانتهاء فصل الشتاء للعام الحالي

تتمثل أهم الملاحظات الخاصة بهذا الفصل في تحديد مواعيد بدايته الرسمية ومواعيد انتهائه حيث يتمثل فيه هذه البيانات