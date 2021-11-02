شوف عروض بنده الأسبوعية على جميع أنواع اللحوم والمنتجات الغذائية اليومية بخصم 50% حتى نفاذ الكميات Panda

بعروض حصرية وخصومات قوية يعود لكم بنده ماركت Panda market بجميع فروعه بالمملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول الخليجية على كافة أنواع المنتجات الغذائية، ومنها: اللحوم بأنواعها، والأسماك، وعلى أنواع الدجاج المختلفة، كما يتوفر لديهم خصومات متعددة على كافة أنواع الخضروات والفواكه الطازجة، والمجمدات ذات الجودة العالية، وعلى أنواع المعلبات المختلفة، كما يتوفر لديهم خصومات معددة أخرى على الأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة، وعلى العديد من المنتجات والسلع الأخرى بالتفاصيل عبر موقع ثقفني.

عروض بنده الأسبوعية من هايبر بنده Hyper Panda

نقدم لكم اليوم ولمدة أسبوع كامل عروض مميزة لفترة محدودة على كافة أنواع الأجهزة الكهربائية، ومنها: خصم خاص على سعر السلمون النرويجي، وكذلك خصم خاص على سعر روستو بقري برازيلي، وعرض مميز آخر منهم على سعر عبوات سيقان، وأرجل، وأفخاد الدجاج من ماركة التنمية السعودية، وغيره على سعر السمك البوري الطازج، كما يتوفر لديهم خصم على جميع أشكال مكرونة إيطاليانو.

عروض بنده اليوم ضمن عروض بنده أون لاين وفي الفروع Panda

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض هايبر بنده على أسعار: لحم التونة الخفيف من المواسم، وعلى سعر لحم التونة الخفيف في زيت زيتون من ماركة ريو ماري العالمية، كما يتوفر بالماركت تخفيض مميز على سعر مكعبات اللحم البقري البرازيلي، وغيرهم على سعر الستراجنوف البقري البرازيلي المميز، كما يتوفر بالماركت خصم خاص على سعر مرتديلا الدجاج السادة وبالزيتون من ماركة أميريكانا، وعرض مميز آخر منهم على سعر

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