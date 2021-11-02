شوف عروض نيسان باترول 2022 عند الوكيل بالمملكة العربية السعودية

عروض نيسان باترول 2022، العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية دائما ما يرغبون في شراء هذه النوعية من السيارات، حيث ان صناعة سيارات نيسان صني اليابانية تعتبر من الطراز الشعبي في المملكة والتي يحظى على شعبيه كثيره بالأراضي السعودية، ولهذا نجد ان المواطنين السعوديين يقبلون على شراء نيسان باترول والبحث عن عروض نيسان 2021، وتقدم عروض نيسان باترول من خلال الوكيل وهى شركة بترومين نيسان في السعودية وهى من اكبر التوكيلات داخل المملكة، وعروض صني 2021 تحظى على شعبيه كبيره والبحث عنها يكون بصفه دائمه ولهذا سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على عروض نيسان باترول لهذا العام.

عروض نيسان باترول 2022

قبل ان نتعرف على عروض باترول 2022 في المملكة العربية السعودية دعونا أولا نتعرف ونقدم لكم معلومات عن الوكيل، بترومين تعتبر من الشركات السعودية الكبيرة صاحبة الريادة في جميع الخدمات التي تخص المركبات داخل الأراضي السعودية والشرق الأوسط، وتسعى دائما الشركة إلى توسيع نشاطها وتقديم كافة الاحتياجات بالسوق السعودي حتى أصبحت وكيل سيارات نيسان باترول ولهذا تقدم عروض نيسان باترول 2022 المميزة، وتخدم الشركة كل عملائها من خلال تقديم عروض السيارات لإرضاء جميع عملائها عن طريق تقديم عروض نيسان صني 2022 في المملكة.

عروض نيسان صني في المملكة

يقدم الوكيل في المملكة العربية السعودية عرض نيسان اكسل تريل والعرض هذا به العديد من المميزات والتي سوف نتعرف عليها في السطر القادمة.

عرض 50/50: بدون مرابحة على سنتين، ادفع الآن 50% وبعد سنتين 50%.

عرض عملاء التقسيط: بدون دفعة أولى وبقسط شهري يبدأ من 1156 ريال.

شروط وأحكام عرض نيسان صني

تطبق الشروط والأحكام من قبل الوكيل.

النظام التمويلي 50\50 يخضع لشروط السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري ويطبق نسبة التأمين طبقا لشروط الجهة التمويلية.

القسط الشهرى شامل الضريبة المضافة وقد يختلف من عميل لآخر طبقا للسجل التأميني.

عرض بدون دفعه أولي خاص بعملاء بنك الراجحي.

يوجد عروض تمويلية مع جهات تمويلية أخرى.

العرض سارى حتى 30 يونيو 2021 أو نفاذ المخزون.

هناك عروض كثيره في المملكة العربية السعودية لأنواع سيارات كثيره ولكن تأتي في مقدمتها عروض باترول 2021 والتي تقدم من خلال الوكيل، حيث أنها من اكثر السيارات مبيعا في المملكة،