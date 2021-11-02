نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف الأسبوع الخامس لعروض اليوم الأخير بالجملة أوفر لأسواق عبد الله العثيم في المقال التالي

تقدم أسواق عبد الله العثيم السعودي للأسبوع الخامس على التوالي لعروض اليوم الأخير وترفع شعار لمحاربة الغلاء بالجملة أوفر وتقدم لجميع عملائها أهم وأقوي العروض الموفرة التي يبحث عنها الجميع خلال زيارة أقرب الفروع لدي العثيم أو زيارة الموقع الألكتروني الخاص عبر التواصل الاجتماعي الفيس بوك متوفر بداخل العرض تشكيلة متنوعة على مقاضيتك الشهرية. عروض اليوم الأخير بالجملة أوفر من أسواق العثيم وتستمر في تقديم العروض التوفرية من صفقات أسواق العثيم الأسبوعية على الجميع الاستفادة من شراء هذا العروض اليومي على المنتجات والسلع الغذائية المتنوعة لا تفوتون الفرصة الأخيرة لعروض اليوم الأخير متوفر من يوم الثلاثاء بتاريخ 2 نوفمبر 2021 الموافق 27 ربيع الأول ويسري العرض لمدة أسبوع بجميع الفروع وحتي نفاذ الكمية. متوفر كرتونه كامله دريم ويب مزينة وزن الكيس 155 جرام بسعر خاص 114 ريال سعودي.

متوفر عرض من كريمة ويب دريم مزينة 72 جرام للكيس سعر الكرتون 65 ريال سعودي.

لعشاق الفراولة تقدم شركة حلواني توفر للجميع عرض خاص ورائع مربي فراولة وزن البرطمان 400 جرام سعر الكرتون 82 ريال سعودي.

أشتري مقاضيتك الشهرية من أبو قوس حليب سائل العبوة 190 ملي للكرتون بسعر 210 ريال سعودي.

الجميع يعشق تناول الجبنة المثلثات حضري لأطفالك وعائلتك ألذ سندوتشات تقدم في أي وقت سواء كانت وجبه فطور أو عشاء خفيف جبنة البقرة مثلثات 40 قطعة × 120 جرام سعر الكرتونة 120 ريال سعودي. شركة المفخرة تقدم للجميع عرضين أرز المفخرة مزة بسمتي ذهبي / كريمي 4 أكياس × 10 كيلو وحضري أشهي الأكلات السعودي وأشهرها الكبسة السعودي سعر الربطة 179 ريال سعودي.

تونة قودي بزيت دوار الشمس 48 قطعة × 185 جرام سعر الكرتونة 289 ريال سعودي.

أشتري خزينك الشهري كرتونة دجاج دو 10 قطع × 1000 جرام.

جددي أسلوب حياتك واستخدمي زيت زيتون ساسو علب 20 زجاجة × 170 مل سعر الكرتونة 157 ريال سعودي.

أشتري العبوة العائلية ملين ملابس كمفورت أزرق / وردي 4×4 قطع سعر الكرتونة 85 ريال سعودي.

جبن كيري 60 قطعة × 6 حبات × 108 جرام سعر الكرتونة 242 ريال سعودي. زيت فيكتو نباتي تانك 1 كيلو للحبة بسعر 98 ريال سعودي.

حليب هالي بودرة 6×1800 جرام علب للكرتونة 250.95 ريال سعودي.

زيت طبخ هالي 6×1.50 لتر للكرتونة 71 ريال سعودي.

صابون ركس أصفر 25 كيلو لكيس 69 ريال سعودي.

زيت زيتون الجوف زجاج 12× 500 ملي سعر الكرتونة 210 ريال سعودي.

شبيهة قشطة بوك 48 × 170 جرام للكرتونة 105 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة الأسبوع الخامس لعروض اليوم الأخير بالجملة أوفر لأسواق عبد الله العثيم - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف الأسبوع الخامس لعروض اليوم الأخير بالجملة أوفر لأسواق عبد الله العثيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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