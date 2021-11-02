شوف خصومات اكسترا اليومية 30% خصم حتى نفاذ الكمية تسوق الآن

خصومات اكسترا اليومية، تتواجد شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية، كما أن تلك الشركة تستمر في عمل الخصومات والعروض القوية والمذهلة، فإن هذه الشركة تكون شديدة الحرص على هذا، كما أن تلك الشركة تعد من ضمن الشركات الكبيرة التي تتواجد في المملكة، وهي كذلك تعتبر من الشركات المتخصصة في بيع الإلكترونيات من خلال البيع بالتجزئة وكذلك الأجهزة المنزلية، حيث يتم توافر نحو 42 فرع في السعودية، وتواجد نحو فرعين آخرين في البحرين وعمان.

عروض اكسترا الأسبوعية مهرجان الخصومات حتى نهاية الشهر أو نفاذ الكمية

خصومات اكسترا اليومية

تعد شركة اكسترا من ضمن الشركات المساهمة التي دخلت إلى الأسواق المالية بالمملكة العربية السعودية وهذا تم في شهر ديسمبر عام 2018، كما أن تلك الشركة متخصصة في العديد من الأشياء من ضمنها، مستلزمات العناية الشخصية وكذلك الإلكترونيات الإستهلاكية ومنها، هواتف المحمول والكاميرات والعديد من الأمور الثانية، كما وصلت المعارض الخاصة بالشركة تقريبًا سبعة وأربعون معرض في السعودية، واثنان وخمسون معرض في مناطق متفرقة بالخليج العربي.

عروض اكسترا السعودية

عروض اكسترا اليوم سعر آبل آيفون 12 برو سعة 256 جيجا بايت و 5 جي، بسعر 4899 بدلًا من 5199 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الأسبوعية آبل آيفون 12 سعة 64 جيجا بايت و 5 جي باللون البنفسجي يكون سعره 3399 بدلًا من 3799 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الشهرية تليفزيون من النوع كلاس برو فائق الجودة يكون 2499 بدلًا من 3599 ريال سعودي. خصومات اكسترا اليوم تليفزيون من النوع ال جي 55 بوصة عالي الوضوح 2899 بدلًا من 5099 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم

عروض اكسترا الشهرية مكيف من النوع إل جي جولد دوال إنترفيو الجداري 18000 وحدة سعره 2579 بدلًا من 4699 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية سعر مكيف الشباك من النوع ميديا 18000 وحدة بسعر 1149 بدلًا من 1499 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية سعر الغسالة من النوع إل جي خاصة بالتعبئة العلوية حجم 14 كيلو باللون الأبيض تكون 3199 بدلًا من 5349 ريال سعودي. خصومات اكسترا الأسبوعية غسالة من النوع توشيبا حجم 15 كيلو بالعتبة العلوية باللون الأسود أو الأبيض يكون سعرها 2399 بدلًا من 3299 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية ثلاجة من النوع كلاس برو باب جانب باب حجم 19.9 قدم باللون الفضي سعرها يكون 2399 بدلًا من 3999 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الأسبوعية