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محمد سياف - ابو ظبي - سنتعرف اليوم عن رقم خدمة عملاء بنك مصر الخط الساخن، يقدم بنك مصر خدماته المصرفية المتنوعة لجميع العملاء، من خلال الفروع العديدة المنتشرة في جميع محافظات مصر.

معلومات عن بنك مصر

بنك مصر هو أعرق البنوك التي تأسست في مصر أسسها الاقتصادي المصري محمد طلعت حرب عام 1920 م.

وكان الهدف من إنشائه المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، بعد حالة التدهور التي شهدتها البلاد بعد الاحتلال البريطاني، كما ساعد بنك مصر منذ تأسيسه في إنشاء الكثير من الشركات الوطنية الكبرى في مختلف المجالات، مما ساهم على تنمية الاقتصاد المصري وتحسين أوضاع البلاد.

رقم خدمة عملاء بنك مصر الخط الساخن

رقم خدمة عملاء بنك مصر رقم الخط الساخن الذي يبحث عنه الكثير من عملاء البنك للاستعلام عما يريدونه والخدمات التي يحتاجون إليها.

رقم خدمة عملاء بنك مصر: 19888

التواصل مع بنك مصر أون لاين

الخدمات التي تقدمها خدمة عملاء بنك مصر

يستطيع العملاء الاستعلام عن المنتجات والخدمات التي يقدمها بنك مصر من خلال الاتصال برقم خدمة العملاء الذي ذكرناه أعلي.

تقديم خدمات متنوعة لكبار العملاء.

الاستفسار عن تفاصيل وأرصدة الحساب.

تقديم العديد من المعلومات عن الحوالات سواء كانت رمزية أو مرسلة للحساب.

معرفة مواعيد العمل وعناوين جميع فروع البنك في محافظات مصر، ومواقع الصراف الآلي.

خدمة العملاء مسؤولة أيضًا عن تلقي اقتراحات العملاء وعرضها على المسؤولين للعمل على دراستها وتطبيق ما هو متاح منها.

تلقي جميع الشكاوي الخاصة بالعملاء والرد عليها في أسرع وقت ممكن.

تفعيل جميع البطاقات سواء كانت بطاقات ائتمان أو رواتب.

تفعيل الخدمة الصوتية.

تعديل بيانات العميل الخاصة بالخدمة الصوتية.

تعديل بيانات العميل الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

تستطيع تعيين كلمة مرور بطاقة الائتمان، ومن الممكن أيضًا تغييرها.

تستطيع إيقاف البطاقات المصرفية في حالة الضياع أو السرقة.

الخدمة الصوتية IVR من بنك مصر