طريقة تقديم طلب للحصول على لم الشمل في أمريكا

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محمد سياف - ابو ظبي - يسعى الكثر من الناس ممن هم مقيمين بشكل دائم في الولايات المتحدة الأمريكية أوحاملين لجنسيتها إلى جلب أهلهم وأقاربهم من الدرجة الأولى أخ – أخت – زوجة ولكن لا يعلمون خطوات القيام بعملية لم الشمل ولا المدة الزمنية اللازمة للحصول على ميزة لم الشمل في أمريكا وللعلم مثل هذه الأمور، تتطلب وقتاً طويلاً وتلعب عدة أمور وعوامل دوراً كبيرا سواء في اختصار المدة الزمنية أو قبول الطلب مثل الوضع القانوني لمقدم الطلب هل هو مواطن أمريكي، أو درجة صلة القرابة فإذا كنت مواطناً أمريكيا أو حاصل على الإقامة الدائمة، وتمتلك بطاقة الجرين كارد يمكنك التقدم للحصول على لم الشمل في أمريكا عبر نموذج (I-130) خطوات لم الشمل في أمريكا تقديم طلب الحصول على لم الشمل في أمريكا.

يجب القيام بعملية تعبئة نموذج (I-130).

يتم تقديم الطلب إلى مؤسسة خدمات الهجرة والمواطنة والمعروفة اختصاراً يجب الانتظار من عدة شهور وحتى سنة) USCIS.

بحال الموافقة على النموذج الذي تم تقديمه يتم إبلاغك بذلك ويتم إرسال ملفك التأشيرت الوطنية NVC.

يقوم مركز التاشيرات NVC بمراجعة الطلب المقدم مرة أُخرى ومن الممكن أن تأخذه هذه المرحلة وقتاً كثيراً ويمتد من 6 أشهر وحتى 15 شهراً (الوضع القانوني يلعب دوراً هاماً في هذه المرحلة).

توجيه دعوة رسمية للشخص الذي تم تقدم طلب الحصول على لم الشمل في أمريكا من أجله منت أجل مقابلة السفير الأمريكي في البلد الموجود فيه الشخص.

لدى الحصول على موافقة السفير الأمريكي يتم منح الشخص فيزا للهجرة إلى أمريكا.

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