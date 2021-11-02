شوف عروض بنده الأسبوعية تصل ل65% خلال شهر نوفمبر أقوى عروض السعودية

عروض بنده السعودية، شركة بنده تعد من الشركات التي تختص بالأسواق التجارية، وهذا من أجل بيع كل المنتجات الغذائية، وبعد ذلك تم انتشارها بشكل واسع للغاية إلى أن صارت من إحدى الشركات الشهيرة جدًا في تلك المجال في ظل تواجد العديد من المجموعات المتخصصة في صافولا والتي كانت تستحوذ منذ آخر القرن العشرين إلى هذا اليوم، كما أن الشركة تتضمن في تلك الفترة ما يرتفع عن مائتي فرع يكونوا موزعين في 38 مدينة بالمملكة العربية السعودية.

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عروض بنده السعودية

خصومات بنده اليوم تتكون شركة بنده من إحدى الشركات التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها تأسست في سنة 1970 وتم افتتاح الفرع الأول الذي يخص شركة بنده بمدينة الرياض وهي عاصمة المملكة العربية السعودية، كما أن في سنة 1998 تم اندماج شركة العزيز من بنده وذلك من أجل تأسيس ما يسمى شركة العزيزية بنده المتحدة التي نالت على مقدار واسع في الأسواق التي تختص للبيع عن طريق التجزئة بالسعودية، حيث أن اسمها التجاري تم تغييره إلى اسم بنده المختصة بمجال التجزئة في سنة 2014.

تخفيضات بنده الأخيرة

تنزيلات بنده على سعر الكيلو جرام من الفخذ أو الكتف النعيمي الخروف يكون 71.95 بدلًا من 90.95 ريال سعودي.

خصومات بنده مقدار الكيلو جرام من قطع الخروف النعيمي مع العظام سعرها يكون 69.95 بدلًا من 88.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم سعر الكيلو جرام من اللحم المفروم البقري البرازيلية يكون 23.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.

الكيلو جرام من الشيم يكون بسعر 7.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.

160 جرام من الفستق المملح من النوع باجه يكون بسعر 25.95 بدلًا من 32.50 ريال سعودي.

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