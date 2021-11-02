شوف عروض رنين أقوى عروض الجمعة البيضاء تخفيضات حتى 75%

تقدم شركة رنين للبيع الأدوات المنزلية والمفروشات والتجهيزات المنزلية بانواعها عروض الجمعة البيضاء. حيث ينتظر ملايين المستهلكين حول العالم تخفيضات الجمعة البيضاء التي تصل فيها الخصومات إلى 75% على بعض المنتجات. ومن المتعارف عليه أن هذه العروض تبدأ عادة في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر وتستمر حتى نهاية الشهر. إلى ان رنين تمنح عملائها فرصة مميزة للتسوق من فروعها المختلفة بمد فترة العروض لتبدأ من 1 نوفمبر وتستمر حتى نهايته.

عروض رنين في الجمعة البيضاء

يتضمن هذا المقال باقة من أهم عروض رنين اليوم وعلى مدار شهر كامل وسوف يتم تحديث العروض باستمرار. من بين الخصومات المتاحة عروض مميزة على المراتب من فلورندا للمراتب والمفروشات يمكنم شراء المراتب الأمريية أو الألمانية بفارق كبير في الأسعار.

مرتبة فلورندا موديل فورسيزون مقاس 160*195 سم وارتفاع 29 سم متوفرة بسعر 2990 جنيه بدلاً من 3850 جنيه مصري. وبذلك يمكن توفير مبلغ 860 جنيه في القطعة الواحدة.

وفر مبلغ 725 جنيه عند شراءك مرتبة فلورندا موديل كتالونيا من مقاس 160*195 سم بسعر 2475 جنيه بدلاً من 3200 جنيه.

حذاء رجالي بنص جلد الوان متوفر مقاسات من 41 حتى 45 بسعر 159 جنيه بدلاً من 230 جنيه.

كوتشي اولادي مقاس 27 حتى 36 متوفر بسعر 89 جنيه بدلاً من 130 جنيه.

اشتري كوتشي بنص قماش رجالي مقاس 41 حتى 45 بسعر 69 جنيه بدلاً من 100 جنيه.

كوتشي شراب حريمي فلات رابر أشكال ومقاسات مختلفة تبدأ من 37 حتى 41 متوفر بسعر 89 ريال بدلاً من 130 جنيه.

عروض رنين اليوم على الأجهزة الكهربائية