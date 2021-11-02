نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “الحق واشتري” خصومات عروض اكسترا الرهيبة بمناسبة اقتراب سيزون الجمعة البيضاء في شهر نوفمبر في المقال التالي
يمكننا الحصول بشكل مستمر على العديد من عروض اكسترا والتي توفرها لنا داخل المملكة العربية السعودية بالكامل بأفضل الأسعار كما أنها تحوز على إقبال هائل من قبل مواطنين المملكة العربية السعودية، تحرص معارض اكسترا على توفير عروض وخصوم على كل المنتجات المتوفرة لديها لتتمكن من نيل رضي العملاء لذا دعونا في تلك المقالة أن نتعرف على أهم عروض اكسترا وأحدثها، والآن نقدم خصومات عروض اكسترا الرهيبة بمناسبة اقتراب سيزون الجمعة البيضاء في شهر نوفمبر.
عروض اكسترا
يمكننا القول إن العروض التي تعمل معارض اكسترا على توفيرها لا تتوقف على منتج واحد فقط بل تشمل كافة المنتجات المتوفرة في داخلها، من أجهزة كهربائية إلى الهواتف الذكية ومنتجات العناية الشخصية، الأجهزة الكهربائية إحدى أهم العروض التي تهتم بها معارض اكسترا حيث لا يوجد منزل خالي من الأجهزة الكهربائية وهناك من يريدون أن يقوموا بعمل بعض التحديثات والتجهيزات في منازلهم لذا تحرص معارض اكسترا على تلك الأمور، كما حصلت العروض المتوفرة على الهواتف الحديثة في معارض اكسترا على إقبال كبير من مختلف الفئات داخل المملكة العربية السعودية، فمن خلال تلك العروض يمكن للعديد من الأشخاص أن يقوموا بالحصول على هواتف حديثة، تصل الخصومات في معارض اكسترا ما بين الـ 60% إلى الـ 70% وسنريكم أهم تلك العروض فيما يلي:
قائمة بأسعار عروض اكسترا
كما قلنا إنها توفر لنا العديد من العروض والخصومات يمكننا التعرف عليها من خلال النقاط التالية:
- ثلاجة إل جي 20.9 قدم يمكننا الحصول عليها بسعر 4999 ريال سعودي بدلًا من 7199.
- تلفزيون 65 بوصة يمكننا الحصول عليه بسعر 5999 ريال سعودي بدلًا من 12599 ريال سعودي.
- سماعة رأس لاسلكية من نوع جابرا موف ستايل ايديشن يمكننا الحصول عليها بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 449 ريال سعودي.
- تلفزيون إل جي 55 بوصة يمكننا الحصول بسعر 3249 ريال سعودي بدلًا من 8499 ريال سعودي.
- غسالة أطباق بالبخار 10 برامج يمكننا الحصول عليها بسعر 4199 ريال سعودي بدلًا من 6599 ريال سعودي.
- أبل ووتش الجيل السادس يمكننا الحصول عليها بسعر 3059 ريال سعودي بدلًا من 3399 ريال سعودي.
- هاتف أيفون 12 برو 5G يمكننا الحصول عليه بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.
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