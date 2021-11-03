شوف عروض بنده اليوم على اللحوم والاغذية panda من هايبر بنده عروض hyper panda

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم تضم تخفيضات كبرى على اللحوم والاغذية في كل اسواق بنده panda بأرخص سعر ممكن بكل فروع هايبر بنده عروض hyper panda ، فهي تعمل جاهدة على منافسة أكثر متاجر السعودية شهرة في المملكة، فالأسعار لدى متجر بنده في متناول الجميع، مما يتيح للعملاء الفرصة لإيجاد مستلزمات مطبخهم ومنزلهم بأرخص سعر.

عروض بنده اليوم على اللحوم والاغذية panda من هايبر بنده عروض hyper panda

يوجد في هايبر بنده اون لاين أجود أنواع اللحوم والأغذية التي تشمل الأسماك والمأكولات البحرية، والدجاج والمشويات، مع لحم الماشية من أجود الأنواع وأنقاها، فتحرص هايبر بنده أون لاين على تقديم التخفيضات الكبرى على كل منتجاتها، وهذا من كل الأنواع والماركات الشهيرة في المملكة العربية السعودية، والخصومات جميعها متاحة بالفروع والموقع الرسمي بالمملكة حتى فترة محدودة، فلا تضيعوا الفرصة.

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تقدم بندة عروض قوية جدًا على أشهى أنواع الدجاج، فيوجد منه المكعبات، والصدور، والأفخاذ، حيث يوجد في المتجر كل منتجات شركات الأغذية من الدجاج الطازج والمجمد والسريع التحضير، والأسعار نقدمها في التالي على أغذية الدجاج من شركة اليوم.

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تضم عروض بندة الاسبوعية مختلف أنواع اللحوم من الماشية المحلية البلدي وأيضًا المستوردة من البرازيل وأستراليا، وهذا مع أكبر خصومات متاجر السعودية التي تهتم باللحوم، فاللحوم من أكثر الأغذية أهمية في المملكة العربية السعودية.

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فخذ خروف سواكني بسعر خاص جدًا 51.95 ريال سعودي بدلًا من 68.95 ريال سعودي.

كتف خروف سواكني بسعر مميز 51.95 ريال سعودي بدلًا من 67.95 ريال سعودي.

خروف سواكني بالعظم بسعر مخفض 48.95 ريال سعودي بدلًا من 66.95 ريال سعودي.

كتف عجل بدون عظم بسعر حصري 25.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

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متاح من بين اسماك بنده كل أنواع المأكولات البحرية من السلمون، والأسماك البحرية الطازجة من القاروص، ووالهامور، والشيم، كما يوجد أحجام مختلفة من أسماك الجمبري البحري والمزرعة، بالإضافة إلى الحبارالأبيض، كل هذا وأكثر نقدمه لكم في التالي بأرخص سعر متاح في فروع بنده السعودية.

قدمنا لكم اليوم خصومات موقع بنده اون لاين على اللحوم والأغدية من الدجاج والأسماك بأرخص الأسعار المخفضة في التخفيضات الكبرى التي تجريها المتاجر حاليًا في المملكة، على أن نوافيكم بأسعار بنده الكترونيات وأجهزة منزلية في الأيام المقبلة، فلا تنسوا متابعتنا ليصلكم الجديد منها فور صدوره في الأسواق السعودية.