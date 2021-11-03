- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “خصومات البلاك فرايداي” عروض اكسترا 2021 بخصومات وتخفيضات هائلة في سويت نوفمبر في المقال التالي
عروض اكسترا 2021 بخصومات وتخفيضات هائلة في سويت نوفمبر بمناسبة اقتراب موسم البلاك فرايدي أو ما يسمى الجمعة البيضاء، وهذا نقدمه لكم من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال، حيث أن عروض اكسترا من العروض المميزة التي يبحث عنها الجميع من سكان السعودية، حيث تقدم اكسترا عروض حصرية وخصومات كبيرة على الأجهزة المحمولة، الساعات المشهورة، جميع أنواع الايفون، يقدم خدمة التسوق عن طريق اتباع ميزانية المواطن حتي يستطيع الجميع شراء المنتجات.
عروض اكسترا 2021 بخصومات
يقدم هذا المتجر الكثير من العروض الخاصة بكافة أنواع الجوالات والماركات المعروفة مثل:
- خصومات على ماركات (آبل، أذكر، أوكي، سوني، جي بي ال، باور بيتس، ال جي، بوز، بانز جلاس، ريماكس، راف باور).
- يقدم كافة إكسسوارات الهواتف الذكية، الماركات العالمية مثل سامسونج، ماركة جالكسي المعروفة.
- يقدم الهايبر أسعار تناسب كافة احتياجات الأفراد وميزانياتهم حيث تبدأ الأسعار من ألف ريال وتصل لأكثر من أربعة آلاف ريال سعودي.
- يوفر هايبر اكسترا خصومات تصل إلى خمسون بالمائة.
عروض اكسترا على الهواتف المحمولة
تقدم اكسترا العديد من العروض، سوف نذكر لكم أبرزها وهي كالتالي:
- الموبيل نوع لينوفو كي 13، 4 جي الذي يأتي باللون الأزرق المميز، تصل مساحته إلى ٣٢جيجا، يباع بسعر مغري، بخصم يقدر ب٢٤,٤٨٪، الذي يعاد مائة جنية حيث أن سعره قبل الخصم ٤٤٩ ريال، بعد الخصم ٣٣٩ ريال.
- هاتف من ماركة أوبو الشهيرة اللون الأزرق وتصل مساحته إلى ٦٤ جيجا، يتم بيعه بخصم ١٠,٣٦٪ حيث كان سعره قبل العرض ٦٦٩ ريال، بعد الخصم ٥٩٩ ريال.
- هاتف من ماركت سامسونج جلاكسي العالمية نوع إس ٢١ بلس، اللون البنفسجي الجميل، مساحة هذا النوع خمسة جيجا، تصل نسبة الخصم إلى ١٩,٠٥٪ ويتم بيعه بعد الخصم ٣٣٩٩ريال بعد أن كان سعره قبل ذلك ٤١٩٩ ريال سعودي.
- موبايل ماركة تكنو سبارك ٧ وتقدر مساحته ب١٢٨ جيجا، وبه ذاكرة أربعة جيجا، يقدر الخصم ب ١١,١١ ٪، حتي يصبح سعره ٥٥٩، بعد أن كان يباع قبل الخصم ب٦٢٩ ريال سعودي، وهذا سعر عليه خصم ممتاز.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف “خصومات البلاك فرايداي” عروض اكسترا 2021 بخصومات وتخفيضات هائلة في سويت نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.