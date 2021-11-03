شوف “خصومات البلاك فرايداي” عروض اكسترا 2021 بخصومات وتخفيضات هائلة في سويت نوفمبر

عروض اكسترا 2021 بخصومات وتخفيضات هائلة في سويت نوفمبر بمناسبة اقتراب موسم البلاك فرايدي أو ما يسمى الجمعة البيضاء، وهذا نقدمه لكم من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال، حيث أن عروض اكسترا من العروض المميزة التي يبحث عنها الجميع من سكان السعودية، حيث تقدم اكسترا عروض حصرية وخصومات كبيرة على الأجهزة المحمولة، الساعات المشهورة، جميع أنواع الايفون، يقدم خدمة التسوق عن طريق اتباع ميزانية المواطن حتي يستطيع الجميع شراء المنتجات.

عروض اكسترا 2021 بخصومات

يقدم هذا المتجر الكثير من العروض الخاصة بكافة أنواع الجوالات والماركات المعروفة مثل:

خصومات على ماركات (آبل، أذكر، أوكي، سوني، جي بي ال، باور بيتس، ال جي، بوز، بانز جلاس، ريماكس، راف باور).

يقدم كافة إكسسوارات الهواتف الذكية، الماركات العالمية مثل سامسونج، ماركة جالكسي المعروفة.

يقدم الهايبر أسعار تناسب كافة احتياجات الأفراد وميزانياتهم حيث تبدأ الأسعار من ألف ريال وتصل لأكثر من أربعة آلاف ريال سعودي.

يوفر هايبر اكسترا خصومات تصل إلى خمسون بالمائة.

عروض اكسترا على الهواتف المحمولة

تقدم اكسترا العديد من العروض، سوف نذكر لكم أبرزها وهي كالتالي: