شوف تحضيرها هائلة في اكسترا السعودية اليوم على الجوالات وخصومات حتى50%

تعتبر اكسترا من المتاجر الإلكترونية التي توفر إلى كافة عملائها كل ما يحتاجون إليه من هواتف محمول من ماركات عالمية التي من أهمها أوبو وريل مي وأبل، فيوجد لاكسترا أكثر من فرع وجميعهم يعملون على مدار الأسبوع دون حدوث أي انقطاع أو تأخير، ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على أبرز الهواتف والإكسسوار الذي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا.

خصومات اكسترا السعودية على الجوالات

توفر اكسترا عروض مختلفة وأسعار مذهلة مناسبة للجميع ومن أبرز الأغراض التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا كلاً من التالي” سماعة اذن رياضية Jabra Sport Bluetooth Stereo Headset، ال جي سماعة اذن بلوتوث LG Stereo Bluetooth Headset، بطارية احتياطية من جاست موبايل Just Mobile Gum Max Duo Power Bank Shockproof، لينوفو مكبر صوت Lenovo Vibe X2 Speaker، ياماها سماعة أذن رياضية بلوتوث لاسلكية Yamaha Sports Earphone Wireless Bluetooth.

عروض اكسترا السعودية اليوم على الجوالات

اي ويك اكستريم بطارية شحن IWalk Extreme Trio Power Bank، سامسونج سماعة Samsung Bluetooth Dongle Level Link Charcoal، أبل سامعة اذن Apple In Ear Headphones With Remote and Mic، بطارية شحن ايشنشل Essential TPE Kofeer XL PowerPack، جريفن جراب ايفون 6 بلس Griffin Survivor Case For IPhone 6 Plus، شاحن ميلي موبايل غطاء Mili Mobile Charger Cover for Iphone 5، بطارية شحن ايكون للرحلات Icon Power Bank Travel Kit، اينجيزر بطارية شحن Energier Power Bank، انرجي شاحن بطارية Energea Duo Power Bank، ايلوف سماعة أذن ILuv Ref Earphone w.

تخفيضات وعروض اكسترا في المملكة العربية السعودية

وصلة تحويل دي في اي Mini Display Port To Dual Link DVI Adapter، شاحن محمول Sony Portable Charger Power، كاس لوجيك حقيبة لابتوب وكمبيوتر محمول وتابلت Case Logic Notebook Tablet BackPack، ابل وصلة تحويل يو اس بي إلى في جي ايه Apple USB to VGA Multiport Adapter، ابل ايباد اير 2 غطاء جلدي Apple Ipad Air Smart Case Leather، ميكروسوفت لاسلكي جهاز عارض Microsoft Wireless Display Adapter.